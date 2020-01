“Leccenew24 sei famosa grazie a me, ora pagatemi”, la nostra risposta al ‘guru’ Riccardo Oliani

Il servizio di Chiara Squaglia, l’inviata di Striscia la Notizia, ha acceso i riflettori su un giovane salentino che, sui social, dispensa consigli su come guadagnare facilmente con gli investimenti online.

Anche noi di Leccenews24 avevamo ripreso la notizia, forte anche delle segnalazioni di alcuni malcapitati che, in tempi non sospetti, erano giunte alla nostra redazione dal blog “Il Gatto e la volpe nel web”. Se le promesse di Riccardo Oliani sono finte o se, come sostiene, è colpa di chi non è in grado di far lievitare il conto in banca con i suoi ‘metodi’ sarà deciso in altre sedi. Per adesso, gioca a fare il simpatico in una storia di Instagram. Parla di noi, senza però taggarci.

È convinto che l’articolo di Leccenews24 che racconta le sue gesta sia il più visto, il più cliccato, il più condiviso. E lasciamoglielo credere… Chiede, addirittura, con simpatia, quasi con tenerezza, una percentuale sugli incassi che si sarebbero impennati grazie a lui.

È la spavalderia tipica di chi non ha la consapevolezza di cosa sia successo e di cosa potrebbe accadere. Diversamente, se avesse contezza della gravità delle parole di tanti giovani che si trovano in difficoltà economica per avergli creduto, si dimostrerebbe preoccupato, cercherebbe di trovare una soluzione. Nulla di tutto ciò.

Sparito il Rolex e il doppio petto, è un’altra location a fargli da scenografia. Triste avvolgibile marrone alle spalle, fotocamera del cellulare in modalità reverse e via all’ennesimo messaggio social questa volta contro di noi. Questa volta l’obiettivo simpatico è Leccenews24 e giuriamo, giuriamo davvero, che quel video ci ha fatto anche sorridere.

Ciò che ci spiace è vedere un giovane che rischia di mettersi nei guai e non se ne accorge nemmeno. Ciò che ci spiace è che quel giovane conosce perfettamente la storia di tanti ragazzi che si sono fidati di lui. Possibile che Oliani non avverta il peso di questa responsabilità?

No, non è possibile. E allora Riccardo, per favore, ascolta questo consiglio. Lascia stare il cellulare, cerca di risolvere i tuoi problemi prima che la situazione ti sfugga di mano. Per le battute e per le barzellette c’è tempo, tanto tempo.