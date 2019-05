Una sfida per i libri, gli studenti del “Trinchese” di Martano sul podio del concorso Fuori-Classe Feltrinelli

È stato un percorso lungo e impegnativo, ma anche tanto entusiasmante, quello compiuto dagli studenti delle classi 4BSA e 4CSA del Liceo Scientifico “Salvatore Trinchese” di Martano, che ha permesso loro di salire sul podio nazionale del concorso “Fuori Classe”, insieme a due altre squadre provenienti dal “Liceo L. da Vinci” di Bologna e dal Liceo Classico “Flacco” di Bari, ottenendo come premio 150 libri e una gift-card del valore di duecento euro. Grande successo, dunque per la Puglia che si è affermata con ben due squadre vincitrici su tre.

Il concorso, che vede come soggetto promotore la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli con sede a Milano, consiste in un quiz letterario rivolto alle classi del triennio delle superiori, basato sulla lettura di classici contemporanei, un modo originale e appassionante per avvicinare gli studenti ai romanzi che hanno fatto la storia della letteratura internazionale recente.

Gli alunni del “Trinchese” hanno superato la fase cittadina, confrontandosi con altre squadre su due opere di grande interesse, Il condominio dello scrittore britannico J.G.Ballard e Palazzo Yacoubian, dell’autore egiziano ‘Ala al-Aswani.

Dopo essersi affermati brillantemente ai primi gironi, i ragazzi hanno preso parte alla finale che si è tenuta a Milano lo scorso 15 maggio, presso la sede della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Una gara di domande e risposte su altri due romanzi che ha coinvolto ben 12 team di finalisti e che ha decretato i tre vincitori, sotto lo sguardo attento e inflessibile di Piero Dorfles, “giudice” della trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”.

Come sostengono le due insegnanti Caterina Parlangeli e Maria Rosaria Conversano, che hanno seguito i ragazzi nella preparazione, è stata un’esperienza al tempo stesso divertente e formativa, perché i ragazzi si sono impegnati moltissimo nella conoscenza approfondita dei libri in concorso, oltre che degli autori e dei contesti storici e culturali.

“Simili esperienze – hanno dichiarato – assumono una particolare importanza in un’epoca come la nostra, in cui la pratica della lettura spesso risulta ai ragazzi noiosa e inutile, ma lo spirito di squadra, la sana competizione, il cambiamento del ruolo degli insegnanti che non sono giudici di gara ma coach, diventano strumenti per favorire la lettura condivisa, la riflessione critica sui testi e lo scambio di idee su importanti tematiche emerse dai romanzi”.

“È stato questo il caso, in particolare, degli ultimi due libri affrontati nella fase finale, Continua a camminare, di Gabriele Clima e La frontiera di Alessandro Leogrande, il primo sulla storia di due ragazzini siriani in fuga dal loro destino di morte e il secondo sul dramma dei popoli forzati alla migrazione, argomenti di grande attualità rispetto ai quali non possiamo non ritenerci coinvolti”.

Pieni di entusiasmo, arricchiti nel loro bagaglio culturale e umano, gli studenti saranno più pronti, d’ ora in avanti, a cogliere le sfide e lanciarsi in nuove avventure.

Grande soddisfazione per l’intera comunità scolastica del “Trinchese” e per la Dirigente Alieta Sciolti, che da subito ha preso a cuore e sostenuto tale progetto, che arricchisce ulteriormente la già articolata offerta formativa dell’Istituto di Martano.