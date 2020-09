Gallipoli nella rete del “Summer Festival” di Putignano. Minerva: “Un salto di qualità per il nostro carnevale”

Il Comune di Gallipoli nella rete del Summer Festival di Putignano, l’evento inserito nella programmazione estiva della manifestazione “Popola! – Putignano, Spazi alle idee”, organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese che dal 3 al 6 settembre ha movimentato la città di Putignano con workshop, convegni, musica e visit art fra i carri allegorici.

«Quando ad agosto abbiamo ricevuto la proposta di aderire al festival non potevamo che rispondere “Presente” – afferma il Sindaco Stefano Minerva. Putignano nei giorni scorsi è stata per noi un vero e proprio punto di riferimento per il tema del Carnevale, non solo per il territorio, ma anche per l’intera Italia. I contributi ricevuti anche da parte degli altri comuni sono stati fondamentali per prendere spunti e perfezionare il sistema del Carnevale.

Personalmente, ho preso parte alla tavola rotonda in cui sono intervenuti i Sindaci del Carnevale di Fano e di Viareggio e il Direttore Artistico del nostro carnevale, Alberto Greco, il quale ha preso parte al workshop “La costruzione di un carro”, una lectio magistralis per cartapestai, studenti dell’Accademia di Belle Arti, artigiani creativi.

A Putignano, la nostra città ha avuto anche uno stand dedicato con il materiale informativo e la rete portata avanti ha rafforzato la nostra visione. Il prossimo anno sarà l’ottantesima edizione del Carnevale gallipolino, se la situazione lo permetterà sarà una grandissima festa».

«Un’ esperienza illuminante, dove arte e cultura trionfano; interessante è stato conoscere dall’interno la macchina organizzativa del grande carnevale di Puglia per antonomasia, scoprendo che molti elementi sono comuni a noi tutti amanti del carnevale», ha concluso Alberto Greco, Direttore Artistico del Carnevale di Gallipoli.