Supereroi dal cielo per regalare sorrisi ai bambini dell’ ospedaledi Gallipoli

Una mattinata indimenticabile di gioia e sorpresa ha illuminato il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli il 12 aprile.

Grazie all’iniziativa dell’associazione SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS” e alla collaborazione delle associazioni “Angeli di Quartiere”, “ALR Lorenzo Risolo Onlus”, “Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra” e “NiteCity”, con il patrocinio del Comune di Gallipoli, i piccoli pazienti hanno ricevuto una visita speciale dai loro supereroi preferiti.

Un’invasione di eroi

Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, calandosi dal tetto dell’ospedale, hanno fatto una sorpresa ai bambini ricoverati, portando un messaggio di forza e coraggio. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dal Direttore Medico del Presidio, Salvatore Garzia, e dall’assessore alla Sanità del Comune di Gallipoli, Tonia Fattizzo, ha regalato momenti di pura felicità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Un messaggio di speranza

Anna Marras, fondatrice dell’associazione SEA, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie. Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti“.

Le associazioni organizzatrici hanno espresso la loro gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata speciale, sottolineando il valore di un sorriso nel percorso di chi affronta la malattia.

Supereroi per un giorno

I volontari dell’associazione SEA, travestiti da supereroi, hanno portato un messaggio di speranza e coraggio ai bambini, ricordando loro che non sono soli nella loro battaglia. “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”, questo il messaggio che ha accompagnato ogni saluto e abbraccio.

Un’emozione indescrivibile

Anna Marras, che spesso partecipa in prima persona vestendo i panni di Capitan Marvel, ha raccontato l’emozione di vedere gli occhi dei bambini illuminarsi di gioia: “Non c’è niente al mondo che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti. Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici!!!”.