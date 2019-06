Svolto il IX Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia. Giannini confermato Segretario

Si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 5 maggio, presso la Sala Conferenze del Museo Sigismondo Castromediano il IX Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Lecce.

Alla presenza del Presidente della Provincia Stefano Minerva e del Questore di Lecce Andrea Valentino si sono svolti lavori congressuali aperti dalla relazione del Segretario Provinciale uscente Carlo Giannini, che ha fornito un’analisi delle mutate condizioni sociali negli ultimi anni del territorio della Provincia e della città capoluogo.

La relazione si è soffermata in particolare sull’aumento esponenziale del turismo di massa e sulla gestione del controllo del territorio che ne consegue; sul fenomeno Notte della Taranta; sulla valorizzazione mediatica internazionale del patrimonio artistico/storico; sull’impatto per l’ordine pubblico della questione T.A.P. e, non poteva mancare, sulla recente promozione in serie A del Lecce.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato come, grazie alla professionalità del personale delle Forze dell’Ordine di ogni grado, che opera da molti anni in Salento, è stato possibile comunque assicurare una gestione ordinata e senza effetti collaterali gravi.

La mattinata è proseguita, poi, con un seminario su Garanzie Funzionali per gli Operatori della Polizia di Stato svolto dal segretario Generale del S.A.P. Stefano Paoloni e sulle Pensioni della Polizia di Stato, esposte dalla Responsabile Encal – Inpal Gina Maglie.

L’auspicio formulato nel corso della manifestazione è stato quello che grazie alla costruzione di una nuova Questura, in tempi brevi, si realizzi un ambiente lavorativo decoroso e funzionale, per chi vi lavora quotidianamente e sia di lustro per i Cittadini di Lecce e Provincia.

I lavori si sono conclusi, con l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale, alla cui guida è stato confermato il Segretario Provinciale di Lecce Carlo Giannini.