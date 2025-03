“MaMa Non MaMa”. Lo spettacolo teatrale a Galatina per la  rassegna “L’ingegneria incontra l’arte”

Approda a Galatina per la prima volta, all’ interno della rassegna “L’ingegneria incontra l’arte”, lo spettacolo teatrale “MaMa Non MaMa”, con la regia di Guido Scopece, scritto dalla giornalista Veronica Valente.

L’evento si terrà domenica 9 marzo alle ore 18.30 in via O. Scalfo, 22 presso Galatina Suites e sarà itinerante: nove tappe con nove donne diverse che racconteranno la loro storia.

MaMa sta per Mater Matuta, dea dell’aurora che presiede al ciclo della vita e della natura, e in quanto tale è madre di ogni cosa. MaMa è la dea che vive in ogni donna e, per nascere, ha bisogno di una rivoluzione intima contro qualsiasi modello precostituito. Una rivoluzione che si compie col potere del racconto e dell’ascolto.

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, sarà offerta una degustazione di vini e un piccolo aperitivo.

Il costo di spettacolo + degustazione è di 25€.

I posti sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione.

L’evento è adatto a un pubblico adulto.

Info e prenotazioni: 3478194946 o 3284197955.

Come detto, lo spettacolo MaMa Non MaMa si terrà nell’ambito della rassegna culturale L’”L’ingegneria incontra l’arte”, che nasce da un’idea dell’ingegnere Fabio Guido e si svolgerà in un ambiente unico: il cantiere di un palazzo del Seicento. Due eventi di spicco animeranno il fine settimana, in un contesto che fonde passato, presente e futuro.

Le porte del cantiere si aprono sabato 8 marzo alle ore 18.00 con l’inaugurazione della mostra di Dario Agrimi intitolata Amigdala, a cura di Ilaria Caravaglio. L’artista, tra le voci più affermate della scena contemporanea, presenterà una selezione di opere con un allestimento che le vede confrontarsi con i volumi del palazzo, in un percorso pregno di suggestioni e che accompagnerà i visitatori attraverso un vortice di emozioni, tra passato,

presente e futuro, creando un dialogo emozionante tra l’arte e la storia. Il vernissage, alla

presenza dell’artista, sarà impreziosito da un brindisi con le selezioni di vini Otri del Salento.

Invece, domenica 9 marzo, andrà in scena lo spettacolo teatrale MaMa Non MaMa.