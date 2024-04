Sensibilizzazione sulle insidie del web e della strada, a Lecce fa tappa il truck di “Una Vita da Social”

Un truck della Polizia Postale, allestito con tecnologie di ultima generazione, per incontrare gli studenti, le famiglie e i visitatori, con lo scopo di sensibilizzare sulle insidie principali del web. È questo lo scopo di “Una Vita da Social” – campagna educativa rivolta agli alunni delle scuole Medie e Superiori – organizzata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il sostegno di Google, che si è svolta oggi in Piazza Sant’Oronzo.

“Questa è una campagna giunta all’11ma edizione che si snoda in 30 città, gli studenti sono coinvolti per essere sensibilizzati su un utilizzo consapevole dei social network, per quel che riguarda le tematiche connesse al bullismo e cyber bullismo”, ha affermato il Commissario Capo Marco Schirosi, Dirigente della Polizia Postale di Lecce.

“Le segnalazioni più importanti che ci giungono – prosegue – sono quelle legate al bullismo e a comportamenti devianti. È importante che i genitori vigilino di più sui ragazzi e li indirizzino a un utilizzo più consapevole dei dispositivi, attivando tutti quegli strumenti, come i filtri, che possano fare sì che non si imbattano in comportamenti devianti.

Le condotte legate all’addescamento dei minori online, sono una minaccia e sensibilizzando i giovani a una maggiore attenzione durante l’interazione sui social contiamo di poter prevenire in largo numero questi comportamenti”.

La Polizia Postale non è stata la sola Specialità coinvolta nell’iniziativa. Ad affiancare gli operatori della Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica di Lecce ci sono stati i colleghi della Sezione di Polizia Stradale di Lecce, che hanno allestito una postazione dedicata con lo scopo di sensibilizzare sulle tematiche connesse all’educazione stradale.

“La Polizia Stradale ha molti progetti nelle scuole, tra cui le iniziative ‘Incroci’ e ‘Icaro’ e da un po’ di anni a questa parte il nostro Dipartimento ha fortemente voluto una forma di collaborazione tra tutte le specialità per creare sinergie che possano coadiuvare la crescita dei Ragazzi”, ha dichiarato il Vice Questore Lucia Tondo, Dirigente della Polizia Stradale di Lecce.

“Il rispetto delle regole è fondamentale a 360°, parliamo di sicurezza sulle strade, regole di circolazione, ma anche di rispetto e tolleranza ad ampio raggio, perché è quello che oggi serve per la prevenzione.

Negli ultimi tempi abbiamo riscontrato un forte consapevolezza da parte dei giovani, anche perché non ci vedono più come spauracchio o una divisa da evitare. Grazie anche alla vicinanza nelle scuole ci vedono come aiuto, riscontrano in noi un’apertura verso di loro. I neo patentati, devo dire, sono gli utenti della strada più corretti e tolleranti, il problema forse è maggiormente rivolto agli aduli, che seguono un po’ meno le regole”.

“Quella di oggi è una delle tante iniziative poste in essere dalla Polizia di Stato per prevenire questo nuovo pericolo che riguarda il web. Siamo ben felici di ospitare in questa bellissima cornice i ragazzi, che vedo attentissimi su questi temi, segno che hanno bisogno di ascoltare i nostri consigli”, sono state, invece, le parole del Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo.

“I fenomeni di bullismo e cyber bullismo nel Salento ci sono e si registra lo stesso trend del livello nazionale, ma potrebbe anche essere in crescita e noi dobbiamo essere attenti con la prevenzione e la repressione per fare sì che questi numeri non aumentino.

Raccomando alle famiglie di non abbandonare i ragazzi e dai primi momenti in cui hanno in mano un telefonino, uno smartphone o un computer essere sempre vigili tentando di intercettare tutte quelle anomalie di questi sistemi”.