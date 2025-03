“Tatà” di Valérie Perrin: un intreccio raffinato di segreti e legami

Valérie Perrin, l’autrice del bestseller “Cambiare l’acqua ai fiori“, torna con un nuovo romanzo che sta incantando i lettori. “Tatà” è un libro, intenso e coinvolgente, che trascina in un vortice di emozioni e colpi di scena. Pagina dopo pagina, ci si ritrova in un’indagine delicata e profonda sui legami familiari, sui segreti che ci legano al passato e sulla possibilità di trovare la luce anche nelle ombre più oscure.

«Tutti abbiamo una storia»,una trama avvincente

Agnès, una regista in crisi alla ricerca della sua identità, riceve una notizia sconvolgente: la zia Colette è morta. Ma c’è un problema: la donna, calzolaia taciturna e sfegatata tifosa della squadra di calcio locale, era già scompasa tre anni prima! “Colette è rimorta, parola che non esiste da nessuna parte. Non esiste il termine ‘rimorire’”. Chi c’è sepolto nella tomba di marmo grigio nel cimitero di Gueugnon? E perché la zia ha finto la sua morte?

Nessuno è senza storia, anche la più solitaria donna di un paesino della Borgogna ha una valigia piena di segreti e una voce nascosta, che può raccontare ore e ore di ricordi. Agnès, nastro dopo nastro, affronta un’indagine per scoprire la verità, un viaggio a ritroso nel passato della sua famiglia, tra segreti inconfessabili e rivelazioni sorprendenti. L’enigma, che costringe la protagonista a fare i conti con il passato, è un percorso alla scoperta di verità nascoste e di legami che il tempo non ha scalfito. E Come in Cambiare l’acqua ai fiori, capitolo dopo capitolo le storie si svelano

In “Tatà” le storie dei personaggi si intrecciano in un mosaico di vite, regalando ritratti indimenticabili. Con una scrittura delicata e profonda, Valérie Perrin riesce a trasportare il lettore nei luoghi e nelle atmosfere del romanzo. La sua prosa, semplice e potente, è in grado di evocare emozioni profonde senza mai risultare eccessiva. Ogni frase è pensata per entrare nel cuore del lettore,

Un romanzo che lascia il segno

“Tatà” è un romanzo che parla di legami familiari, di segreti che si tramandano di generazione in generazione, di perdono e di seconde possibilità. Valérie Perrin ci invita a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sulla forza dei sentimenti che ci legano al nostro passato.