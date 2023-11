“La riforma del Fisco per il rilancio del Paese”, a Galatina una tavola rotonda con il Viceministro all’Economia Maurizio Leo

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce si ritroverà, venerdì 1° dicembre a partire dalle ore 18,30 a Galatina, presso gli spazi del Teatro Cavallino Bianco, per una serata di approfondimento e festa.

L’incontro sarà introdotto dagli interventi di saluto del sindaco di Galatina, Fabio Vergine, del prefetto di Lecce, Luca Rotondi, del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce Fabio Corvino e della presidente della Fondazione Messapia dell’Odcec di Lecce, Luisa Crusi.

La prima parte dell’evento vedrà, protagonista il vice ministro all’Economia con delega alle Finanze Maurizio Leo che parteciperà alla tavola rotondo dal titolo “La riforma del Fisco per il rilancio del Paese. Il ruolo del Dottore Commercialista”.

Il momento di confronto vedrà protagonisti sul palco il presidente dell’Ordine, il componente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e membro della Commissione Finanze, Saverio Congedo, il componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Giuseppe Venneri e il presidente onorario della Fondazione Messapia dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Rosario Giorgio Costa.

A seguire la cerimonia di premiazione dei professionisti iscritti da 50 anni (Luciano Campobasso e Antonio Papagno) e 25 anni (Adriano Aloisi, Salvatore Avveduto, Vincenzo Barbagallo, Paolo Bianco, Luca Caniglia, Luciano Cariddi, Biagio Carlino, Massimo Chiriatti, Claudia D’Ambrosio, Alessandra De Giorgi, Fausto De Giuseppe, Federico Maria DePascalis, Stefano D’Errico, Annamaria Giancane, Pier Luigi Giannachi, Simonetta Giordano, Cosimo Greco, Maria Filomena Guida, Tommaso Donato Iorio, Laura Antonia Isernio, Mirella Iuorio, Giuseppe Liaci, MariaCristina Libetta, Serenalla Sabina Luchena, Tiziana Lupiccio, Marco Mandorino, Antonio Masciullo, Sergio Merico, Anita Miglietta, Francesco Monticchio, Marino Nocco, Ivan Pagliarini, Gennaro Palomba, Biagio Palumbo, Francesca Petrucelli, Antonio Pisanò, Paolo Quaranta, Raffaele Ruggio, Alessandro Sanasi, Mario Vinci e Raffaele Zappatore) ed a seguire la consegna dei Codici deontologici ai neo Dottori Commercialisti (Luca Bramato, Alessandra Cantore, Silvio Christopher Cavalera, Pierpaolo Congedo, Angelica D’Amico, Giorgio D’Aurelio, Laura Francioso, Matteo Greco, Valentina Leone, Maria Cristina Masella, Alessandro Meleleo, MariaCristina Mossaad, Marta Francesca Pede, Clarissa Pellegrino, Giovanni Battista Pitardi, Carolina Pronteca, Barbara Maria Sabato, Lorenza Sportelli, Ilaria Stella, Riccardo Valentino, Giada Vanzanelli e Valentina Zingarello) . L’evento è allietato dagli intermezzi musicali a cura degli studenti dell’Orchestra del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

“Si rinnova un tradizionale appuntamento promosso dal nostro Ordine ed atteso da tutti i colleghi – commenta Corvino- Quest’anno avremo modo di confrontarci con il vice ministro all’Economia con delega alle Finanze Maurizio Leo per dibattere sulla normativa fiscale, le modifiche che l’esecutivo intende apportare per renderla più fruibile e attenta ai bisogni del cittadino e sul ruolo che, come professionisti, siamo chiamati a svolgere a sostegno dello sviluppo economico del nostro territorio”.