Un nuovo patto per il futuro del lavoro: nasce il Tavolo Permanente a Lecce

Lecce fa un passo avanti verso un futuro che dia un significato pieno alla parola ‘lavoro’. Con la firma di un importante protocollo d’intesa, Confindustria Lecce, Cgil, Cisl e Uil hanno dato vita al Tavolo Permanente Interconfederale per il settore Industria. Questa nuova realtà, insediata presso la Provincia di Lecce, rappresenta un punto di svolta per il dialogo tra le parti sociali e un impegno concreto per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Un tavolo per affrontare le sfide insieme

Il Tavolo Permanente si concentrerà su temi cruciali come:

– Sviluppo industriale: incentivare gli investimenti, favorire l’innovazione e la competitività delle imprese;

– Politiche del lavoro: promuovere l’occupazione, migliorare le condizioni lavorative e contrastare la precarietà;

– Formazione e qualificazione: investire nella formazione dei lavoratori per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

– Parità di genere: favorire l’uguaglianza tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

– Giovani e futuro: sostenere i giovani e promuovere l’alternanza scuola-lavoro.

Un’opportunità per il territorio

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per il territorio leccese. Grazie al lavoro congiunto delle parti sociali, sarà possibile:

– Creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità dell’occupazione esistente;

– Sostenere le imprese locali e favorire lo sviluppo di nuove attività economiche;

– Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la creazione di un ambiente di lavoro più sicuro e più giusto.

Le parole dei sindacati

“Con questo accordo”, ha dichiarato Tommaso Moscara, Segretario generale della Cgil Lecce, “apre una nuova fase per le relazioni industriali nel nostro territorio. Mettiamo al centro le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, puntando su una crescita economica sostenibile e inclusiva.”

Ada Chirizzi, Segretaria generale della CISL Lecce, ha sottolineato l’importanza della formazione: “Investire nella formazione è fondamentale per garantire un futuro ai nostri giovani e per rendere le nostre imprese più competitive. Questo tavolo sarà uno strumento prezioso per raggiungere questo obiettivo.”

“Siamo soddisfatti di questo risultato”, ha aggiunto Mauro Fioretti, Coordinatore provinciale della Uil Lecce. “Il tavolo permanente rappresenta un punto di riferimento importante per affrontare le sfide del mercato del lavoro e per tutelare i diritti dei lavoratori.”

Un impegno condiviso

Il Presidente della Provincia, Stefano Minerva, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che “la Provincia di Lecce è convintamente accanto alle organizzazioni sindacali e a Confindustria Lecce”.

Valentino Nicolì, Presidente di Confindustria Lecce, ha espresso grande soddisfazione per questo accordo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le parti sociali per lo sviluppo del territorio.

Un futuro da costruire insieme

Il Tavolo Permanente rappresenta un passo importante verso un futuro più prospero per il territorio leccese. Grazie al lavoro congiunto di tutte le parti coinvolte, sarà possibile affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per le imprese, i lavoratori e l’intera comunità.