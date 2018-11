Il teatro Paisiello chiude le porte, per un anno sulla ‘bomboniera’ di Lecce cala il sipario

Per i turisti è una bomboniera, per la struttura architettonica raffinata e il senso di intimità che suscita nei visitatori. Per i salentini è un piccolo gioiello, uno scrigno di arte e storia che si affaccia su uno degli scorci più belli della città, via Palmieri, a pochi passi da Porta Napoli. Il «Paisiello» di Lecce, con i suoi contati posti a sedere, era (e forse lo è ancora) uno dei teatri più eleganti del Meridione.

Con il passare degli anni è stato un po’ messo in ombra dal Politeama, decisamente più “prestigioso” e in grado di ospitare un numero maggiore di spettatori e dall’Apollo, quanto di più bello si potesse immaginare al tempo, ma il teatro dedicato al grande musicista tarantino è molto di più di un contenitore culturale. È un viaggio nel passato, un testimone della storia del capoluogo barocco senza contare che il foyer ospita ancora il pianoforte di una delle voci più belle della storia della musica, il tenore leccese Tito Schipa.

Da oggi, il Paisiello sarà chiuso. Per un anno intero, si mormora. A chi ha trovato le porte “sbarrate” è stato risposto che è inagibile. L’ultima ‘ristrutturazione’ risale agli anni Novanta. Da allora, il Teatro ha ospitato molti eventi, perlopiù di prosa.

Le voci sono sempre più insistenti, tant’è che un cartellone in programma sarebbe stato annullato, ma nessuna comunicazione ufficiale è arrivata in merito.