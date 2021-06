Cerrate-Casalabate, più sicurezza sulle strade provinciali. Telelaser allo svincolo per Trepuzzi

Sicurezza e prudenza su strada. Sono queste le parole all’ordine del giorno quando si guida e non è sempre facile rispettare questi standard. A portare a casa un grande risultato sono le associazioni Pronto Soccorso dei Poveri, guidata da Tommaso Prima e Salento Rinasce, guidata da Raffele Longo che avevano chiesto alla Provincia di Lecce di mettere in sicurezza la strada provinciale 100 Squinzano – Torre Rinalda, in prossimità dell’Abbazia di “Cerrate” e dello svincolo per la strada provinciale 296 per Trepuzzi.

La strada è stata spesso, troppo spesso, scenario di incidenti stradali che hanno coinvolto tantissime persone. Sarà presente una postazione Telelaser, con limite fissato a 50 km orari per cercare di arginare i rischi dovuti al mancato rispetto dei limiti di velocità. È stata questa la risposta da parte della Provincia di Lecce che ha subito raccolto l’appello delle due associazioni in vista di maggiore sicurezza.

Il Telelaser sarà presente nel tratto di strada indicato, con possibilità di contestazione immediata. Non solo: nella programmazione futura dei controlli, il tratto di strada sarà inserito, a partire dal prossimo luglio.