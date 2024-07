A Lecce notti tropicali. Quando il termometro non dà tregua nemmeno la sera

‘Alla sera’ per Ugo Foscolo era tutta un’altra storia… “sempre scendi invocata, e le secrete vie del mio cor soavemente tieni”, e invece alla sera non cambia nulla, fa ancora caldo, tanto caldo, sempre caldo.

Dopo giorni di temperature torride, il bello deve ancora venire, con una settimana infernale che farà sentire i suoi morsi notte e giorno.

Eh sì, perché anche di notte le temperature saranno proibitive, esse non scenderanno mai al di sotto dei 25 gradi, roba africana insomma, non certo mediterranea.

Tra venti da sud e rinfrescate da nord il termometro non si sposta mai e già dalle 8 del mattino fa registrare picchi ben superiori ai 30 gradi, tanto da scoraggiare anche i più coraggiosi amanti del mare a mettersi su strada per andare ad arrostire in spiaggia.

Chi è animato da maggior senso di responsabilità e meno tendenza masochista sceglie di rimanere fermo in cantina o in una tavernetta, oppure prova a farsi coccolare da un ambiente ben climatizzato.

Il problema poi però è uscire fuori, dove il rischio diventa alto anche per la salute, perché sono gli sbalzi termici il vero nemico da temere.