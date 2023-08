Gli ultimi giorni di agosto con un normale caldo estivo

Avere 6 o 7 gradi di meno nelle ore più calde non è cosa da poco in una estate che certamente è arrivata in ritardo ma poi ha recuperato il ritardo con tutti gli interessi possibili.

Luglio terrificante e seconda metà di agosto bollente sono stati il quadro di una stagione sofferta, dove l’aria condizionata è stata per tutti il miglior compagno di viaggio.

I prossimi giorni si presenteranno con temperature massime che non supereranno i 32 gradi, cosa incoraggiante se pensiamo ai 37/38 della settimana scorsa che nonostante i venti di tramontana hanno messo a dura prova la tenuta fisica di milioni di persone.

Il mese si settembre si preannuncia caldo fino al punto giusto e in grado quindi di intercettare flussi turistici importanti composti da coppie o anziani. Non ci saranno le famiglie ovviamente che con l’inizio della scuola fra due settimane saranno impegnate in altre occupazioni.

Alla fine di agosto perciò non siamo in grado ancora di tirare le somme e fare un bilancio della stagione estiva 2023, perché, come si può vedere, non è ancora finita.