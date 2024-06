Terme di Santa Cesarea, sindacati e lavoratori sul piede di guerra, venerdì incontro al Comune

Venerdì 28 giugno, alle 10.00, una delegazione di Filcams Cgil Lecce, Fisascat Cisl Lecce e Uiltucs Uil Lecce, insieme a un gruppo di lavoratori, si presenterà presso il Comune di Santa Cesarea Terme per un confronto urgente con l’amministrazione.

Le motivazioni dell’azione sono chiare: mancanza di risposte da parte del Comune e della Regione Puglia alle numerose richieste di incontro per discutere il futuro delle Terme di Santa Cesarea.

I sindacati denunciano un clima di totale chiusura al dialogo da parte delle istituzioni, che hanno addirittura deciso di procedere con un accordo per la cessione del 50,48% delle quote azionarie della Regione al Comune, senza coinvolgere i circa 100 lavoratori interessati.

L’accordo, trapelato dalla stampa locale, prevede l’affitto di azienda a un privato, una soluzione che preoccupa seriamente i lavoratori per il loro futuro e per la tutela dei loro diritti.

Daniela Campobasso di Filcams Cgil Lecce, Marcello Frassanito di Fisascat Cisl Lecce e Giacomo Bevilacqua di Uiltucs Uil Lecce, in una nota inviata alle redazioni, dichiarano: “Non possiamo più essere ignorati! La dignità dei lavoratori non può essere calpestata in questo modo. Venerdì chiediamo un confronto aperto e trasparente con il Comune e la Regione per discutere il futuro delle Terme e per tutelare i diritti dei lavoratori”.

L’appuntamento di venerdì è un primo passo importante per far sentire la voce dei lavoratori e per scongiurare decisioni calate dall’alto che rischiano di compromettere il futuro di un settore strategico per Santa Cesarea Terme.