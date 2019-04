“Terra e Mare”, emozioni per i bimbi speciali. Al via il progetto firmato Motoclub Salentum Terrae

Un nuovo progetto del Motoclub Salentum Terrae anche questa volta contaminerà di gioia di vivere tantissimi ragazzi ma anche tanti adulti.

Parla d’ordine: divertimento!

“Emozioni” e “sorrisi” gli ingredienti principali dei tre attesissimi appuntamenti del 2019 che mettono al primo posto l’uomo e la natura.

Tanto impegno per la squadra operativa che ha affiancato il Motoclub Salentum Terrae nella realizzazione di questo progetto che prende il nome di “Terra e Mare”. Un progetto sociale importante che la Lega Navale Italiana – delegazione Puglia e Masseria Fossa hanno subito condiviso.

Tre gli appuntamenti, da aprile a settembre 2019: AgriTerapia, MotorTerapia e NavalTerapia.

La terra, il mare e tanto amore per questi splendidi bambini diversamente abili.

AgriTerapia: 7 Aprile 2019

Uno straordinario tuffo nella natura, avvolti dall’aria di primavera. Così, i ragazzi accolti dall’Agriturismo di “Masseria Fossa” si trasformeranno in cavalieri ed amazzoni. Oltre al trekking il programma prevede il giro in carrozza e, per chi lo vorrà, il battesimo della sella. Interessante l’esposizione dell’etologia del cavallo, animale che affascina sempre grandi e piccoli.

MotorTerapia: 5 Maggio 2019

Per trascorrere una giornata in pista con auto da rally, sportive, storiche e moto. La location, la pista salentina per eccellenza: il Kartodromo “La Conca” di Muro Leccese dove già si sono tenute le due edizioni passate di MotorTerapia.

NavalTerapia: 29 Settembre 2019

Una novità assoluta e una collaborazione nuova per regalare nuove emozioni a bambini e ragazzi. Grazie alla Lega Navale Italiana – delegazione Puglia sarà possibile trascorrere una giornata in barca partendo da uno dei bellissimi porti turistici del Salento, dove i navigatori speciali diventeranno “naviganti”.