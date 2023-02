Terremoto in Siria e Turchia, iniziativa di beneficenza dell’Us Lecce e dell’Associazione Anna e Valter

Le maglie dei giocatori del Lecce per un’ asta di beneficenza. Ancora una volta i giallorossi rispondono: presente! Il tragico terremoto in Turchia e Siria che ha causato migliaia di morti non smette di mobilitare il Salento che si organizza con tante iniziative per portare aiuti concrete a popolazioni che hanno perso tutto.

A provare a colmare la distanza e a fare qualcosa di utile e necessario ci pensano anche l’Associazione Anna e Valter e l’Unione Sportiva Lecce, sempre in prima linea quando c’è da essere solidali.

La società giallorossa, grazie alla disponibilità del presidente Saverio Sticchi Damiani, del direttore generale Giuseppe Mercadante e del team manager Claudio Vino ha deciso di donare all’Associazione Anna e Valter, che coordinerà l’iniziativa benefica, le maglie degli undici titolari di sabato nella sfida Lecce – Roma.

L’associazione metterà all’asta quelle maglie e devolverà subito il ricavato.

Si aprirà a brevissimo l’asta delle maglie di Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Hiulmand, Blin, Gonzalez, Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Prezzo di apertura dell’ asta: 180 euro.

Si potrà partecipare all’asta mandando la propria puntata attraverso un messaggio WhatsApp al numero: 389.9487226.

Per maggiori informazioni si potrà consultare la pagina Facebook dell’Associazione Anna e Valter.

La chiusura dell’asta è prevista per sabato 18 febbraio alle ore 15.00.

“Da giorni ci imbattiamo assieme alle due ambasciate – afferma Alfredo Fiorentino, presidente dell’ associazione – per far sì che anche dal Salento possano arrivare aiuti umanitari oltre a quelli economici che garantiremo attraverso il ricavato delle aste alle associazioni che sono presenti in questo momento nei due territori di Turchia e Siria”..