Al via la terza edizione del progetto “Sentinelle Attive di Legalità”

Nella giornata di ieri, presso l’I.I.S.S. Liceo Scientifico “Francesco Calasso” di Lecce, si è tenuto il primo di una serie di incontri, che si svolgeranno presso gli Istituti di Istruzione secondari di secondo grado dislocati sul territorio della provincia di Lecce, volti a sensibilizzare i giovani studenti sulle tematiche del rispetto e della tutela della legalità economico-finanziaria.

L’iniziativa, denominata “Sentinelle Attive di Legalità”, giunta alla terza edizione stagione, in linea con gli indirizzi del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dal Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è sviluppata dal Comando Provinciale di Lecce in sinergia con il Reparto Operativo Aeronavale delle Fiamme Gialle di Bari.

Il progetto è finalizzato a rafforzare negli studenti il concetto di farsi “portatori di sani principi di Legalità e Giustizia”, nonché ad incrementare il senso di consapevolezza inerente al “rispetto delle regole di civile convivenza e dei beni di proprietà comune”.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i compiti demandati al Corpo e l’importante missione affidata ai Finanzieri quali “persone al servizio delle persone” per la difesa della legalità economico-finanziaria, fondamentale presupposto per la crescita, lo sviluppo e il benessere del Paese.

Un focus è stato inoltre dedicato alle funzioni di “Polizia del Mare”, attribuite in via esclusiva alla Guardia di Finanza, riconosciuta unica Forza di polizia italiana deputata a individuare, prevenire e contrastare qualsiasi minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica in mare.

A conclusione dell’incontro si è svolta una dimostrazione pratica delle unità cinofile antidroga in servizio presso il Gruppo di Lecce.

Nel precedente biennio scolastico la campagna d’informazione e sensibilizzazione ha visto la realizzazione di 40 incontri e la presenza di quasi 5.000 ragazzi che, con convinta e interessata partecipazione, hanno apprezzato l’attenzione che il Corpo della Guardia di Finanza rivolge verso i giovani, protagonisti e attori del futuro.