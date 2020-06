Si allarga la famiglia di volontari dell’Associazione Anna e Valter. Al via la campagna di tesseramento

Non ha compiuto ancora un anno di vita l’Associazione Anna e Valter ma è già entrata nel cuore di tanti leccesi che chiedono di farne parte per poter dare il loro contributo di solidarietà.

Così Alfredo Fiorentino che l’ha fondata in memoria della sua famiglia ha deciso che era giunto finalmente il momento di organizzare il tesseramento e di aggiungere nuovi posti alla tavola della generosità.

«Quando ci siamo costituiti avevamo in animo l’idea di innaffiare con le buone azioni la pianta della socialità che nella nostra città ci sembrava essersi un po’ appassita. Volevamo essere un luogo di ritrovo per tanti giovani finalizzato a mettere a fuoco i problemi di Lecce col solo fine di darci da fare per risolverne qualcuno. Non volevamo lanciare sottoscrizioni né raccolte fondi, convinti come siamo che la solidarietà si porta con gesti concreti e trasparenti».

Poi è sopraggiunta l’emergenza Covid-19 che da sanitaria si è trasformata ben presto in economica. Tanti i nuclei familiari e le persone che chiedevano un aiuto per poter mangiare. Ed ecco che l’Associazione Anna e Valter, grazie anche alla collaborazione della Protezione Civile, ha cominciato le sue raccolte alimentari, finalizzate all’organizzazione e distribuzione di centinaia di buste della spesa a chi non aveva il denaro per sfamare se stesso e i suoi cari. Come dimenticare poi l’attività dei volontari che hanno preso a cuore la situazione del Circo Marino bloccato alla periferia del capoluogo con artisti e animali a corto di cibo? È stata attivata una vera e propria task force che se non ha risolto il problema ha certamente dato una grossa mano perché si potesse andare avanti con umanità e civiltà.

Sopraggiunta la fase 2, l’Associazione Anna e Valter si è data da fare per riportare un po’ di pulizia e di decoro al Cimitero Monumentale di Lecce poiché a causa del lockdown non era stato possibile visitare i campi di inumazione e togliere le erbacce. Ripulire quel luogo sacro è stato un gesto d’amore non solo nei confronti di chi non c’è più, ma anche di quei familiari che erano addolorati per l’impossibilità di far visita ai loro cari anche solo per portare un fiore. Fiori che sono stati recuperati dai volontari, grazie a qualche donazione e a loro spese, per abbellire le tombe.

«Abbiamo capito che era arrivato il momento di allargare la famiglia perché in tanti ci hanno cercato, in tanti hanno fiducia in noi. E per noi è una sfida entusiasmante quella di veder crescere l’associazione grazie a donne e uomini che chiedono solo come poter essere utili per gli altri. Ringrazio tutti per la stima che stanno riponendo in noi e voglio dire che per noi ciò che conta è la squadra! Come abbiamo detto nel video in cui auguravamo Buona Pasqua a tutti, in un momento difficile: Insieme possiamo fare tanto, da soli ben poco».

I volontari chiederanno al presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e al vicesindaco Alessandro Delli Noci di essere soci onorari.

Per diventare soci dell’Associazione Anna e Valter occorre fare richiesta tramite la pagina facebook.