‘Torneremo più forti di prima’, l’associazione Anna e Valter realizza un video-messaggio di rinascita e speranza

«Quando andiamo dalle famiglie che sono in seria difficoltà economica per portare un pacco alimentare, qualche prodotto igienizzante o dei medicinali che abbiamo provveduto ad acquistare perché non c’è nulla di più grave del non avere i soldi nemmeno per curarsi, ciò che ci colpisce di più è lo sguardo sempre basso, sempre triste di chi ci apre la porta. Il bisogno ci rende dimessi, ci fa perdere lo spirito vitale che dovrebbe animare ogni esistenza. Per questo abbiamo pensato che forse era giunto il momento di lanciare un messaggio di rinascita, un messaggio di speranza».

Non ha avuto alcun dubbio Alfredo Fiorentino, presidente dell’Associazione di volontariato Anna e Valter che si occupa di volontariato e beneficenza, collaborando con le parrocchie del territorio, con la Protezione Civile e con Gli Angeli di Quartiere. Non ci ha pensato due volte nel periodo di Pasqua, nei giorni in cui chi crede aspetta la Resurrezione di Cristo, a chiamare un digital artist per affidargli il compito di realizzare un video di buon augurio per il futuro che verrà.

È tempo di guardare avanti con coraggio e propositività, perché se ne usciremo bene in salute non c’è crisi economica che possa affossare la voglia di ripartire con più slancio di prima. E con più giustizia, perché questa pandemia ci ha insegnato che l’ingiustizia sociale che ha attanagliato il nostro recente passato fa male a tutti e non soltanto a chi è costretto a subirla con dolore e sofferenza.

È di tempo di ricominciare, dunque. Di ripartire. Per questo l’associazione Anna e Valter ha affidato il suo messaggio di speranza al lavoro creativo di Eugenio Palma che si è messo a disposizione per realizzare un video che sarà veicolato sui canali social venerdì 10 aprile.

Tanti i testimonial che hanno voluto esserci. Non mancherà il Vicesindaco di Lecce Alessandro Delli Noci e tanti altri componenti della Giunta Comunale. Non mancherà l’Unione Sportiva Lecce, con la presenza in video del Presidentissimo Saverio Sticchi Damiani, del team manager Claudio Vino e di molti protagonisti del rettangolo verde di gioco. Non mancherà Don Attilio Mesagne, per tanti anni anima della Caritas salentina. Non mancherà Grazia Turco, campionessa di hand bike e tanti altri atleti paralimpici. Non mancherà Claudio Manzone, fitness coach, salentino doc che ha messo radici a Dubai. E poi ci saranno tanti cittadini comuni, tanta gente semplice, tanti lavoratori: professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori e negozianti. Ci sarà il mondo dell’informazione, rappresentato dall’editore di TeleRama Paolo Pagliaro e dal direttore di Leccenews24.it Alina Spirito. Presente all’appello anche Michele Fiorentino, il figlio del presidente dell’associazione Anna e Valter

Un messaggio al Salento che ce la può e ce la deve fare. Un messaggio di buon augurio fatto da cittadini per cittadini.

«Lo abbiamo fatto con il cuore, come un augurio di rinascita per un mondo migliore. Senza dimenticare la nostra missione che è quella di aiutare gli altri e per questo diamo sempre la nostra disponibilità a venire incontro a chi sta vivendo un momento di difficoltà. La nostra pagina facebook vuole essere questo, una bacheca di solidarietà, scriveteci e noi ci saremo».