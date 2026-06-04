Dopo l’incontro inaugurale con Virginia Campanile, che ha aperto ufficialmente la sedicesima edizione di “Ti Racconto a Capo”, la rassegna culturale organizzata dall’associazione Idee a Sud Est con il patrocinio del Comune di Corsano, si prepara al suo secondo appuntamento in calendario.

Venerdì 5 giugno alle ore 20:30, il suggestivo contesto di Piazza Santa Teresa a Corsano ospiterà una delle firme più note, autorevoli e controcorrente del giornalismo italiano: Tony Damascelli. Storico editorialista de Il Giornale, già caporedattore e firma di punta di testate nazionali di primo piano come La Stampa e La Repubblica, Damascelli è celebre per il suo stile colto, ironico e disincantato, capace di leggere e interpretare le dinamiche dello sport come perfetto specchio della politica, dell’economia e dei costumi della nostra società contemporanea.

L’Incontro: “A che gioco giochiamo?”

L’incontro ha un titolo che è tutto un programma: “A che gioco giochiamo?” e vedrà il celebre giornalista dialogare approfonditamente con l’avvocato e giornalista Giulio Serafino, noto volto televisivo e conduttore su TeleRama dei seguiti programmi sportivi “Piazza Giallorossa” e “Lecce Channel in Campo”.

Al centro della serata non ci sarà semplicemente un lineare racconto calcistico o una cronaca sportiva, ma una riflessione ben più ampia che, partendo dallo sport inteso come potente fenomeno di massa, si aprirà a un’analisi critica e a tutto tondo dell’attualità, della geopolitica e delle complessità intrinseche del nostro Paese e del mondo intero.

Tra Realtà, Fantasia e Arte Visiva

Il tema portante di questa sedicesima edizione, esplicitamente ispirato alla celebre e profonda frase di Grazia Deledda “La fantasia è una parte della realtà: quella che si vede con gli occhi chiusi”, farà da sfondo concettuale anche a questo imperdibile appuntamento, invitando la platea e il pubblico presente a guardare decisamente oltre la superficie della cronaca quotidiana.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera e lo scenario degli incontri, i partecipanti e i visitatori potranno inoltre ammirare l’esposizione pittorica dell’artista Luana Celeste, le cui splendide opere si intrecciano armoniosamente con il percorso strutturale della rassegna, creando un suggestivo e fertile connubio tra la forza delle parole e l’evocazione dell’arte visiva.