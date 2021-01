200 kg di farina per i più bisognosi, a Supersano va in scena “Ti regalo un regalo”

Ti regalo un regalo. Si chiama così l’iniziativa promossa durante le festività natalizie dalla Pro Loco di Supersano a sostegno dei più deboli. 200 kg di farina sono stati distribuiti alle associazioni del paese con l’incarico di consegnarla a chi ne ha più bisogno.

Il concetto è molto simile a quello del caffè sospeso, chi ha necessità può prenderla, chi la riceve può anche pensare di donarla al più bisognoso.

Il grano è stato regalato dalla Masseria Le Stanzie di Supersano e macinato nel mulino di comunità di Castiglione d’Otranto. La qualità del prodotto è Senatore Cappelli, un grano abbondantemente coltivato in Italia, che a partire dalla battaglia del grano degli anni 20 e 30 fino agli anni 60 è stato il grano duro più diffuso nel nostro Paese.

Le regioni in cui è maggiormente seminato sono la Puglia e la Basilicata, ma si adatta bene anche a nelle regioni del Centro Italia. È ricco di elementi essenziali e facilmente digeribile.

Il regalo fatto dalla Pro Loco porta con sé la filiera della tradizione italiana. Si parte da una delle varietà più pregiate per arrivare al luogo della coltivazione (masseria Le Stanzie) per finire al mulino di comunità di Castiglione. Un connubio antico giunto fino ai giorni nostri in piena pandemia per dare un po’ di sollievo a chi ne ha bisogno.