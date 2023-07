Sospesa la raccolta dell’umido nel centro storico e a Palazzo Carafa spuntano i topi

Il centro storico di Lecce costretto a fare i conti con blatte e ratti e, come se non bastasse, novità delle ultime ore, è stato sospeso in zona il servizio di raccolta dell’umido.

A denunciare queste situazioni nel fiore all’occhiello del capoluogo, quello che dovrebbe essere il principale attrattore di turisti che vengono a visitare la “Capitale del Barocco”, Roberto Giordano Anguilla, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“Non bastassero le blatte e i ratti, da ieri nel centro storico è stata anche sospesa la raccolta dell’umido. Uno scenario di degrado senza precedenti per una delle città d’arte più belle d’Italia”, afferma il Consigliere.

“Questo perché -prosegue Anguilla – le sigle sindacali protestano, e quindi indicono lo sciopero, affinché il personale torni ad essere quello ante Covid.

L’azienda dal canto suo sostiene che non è possibile assecondare la richiesta in quanto sono intervenute modifiche progettuali rispetto al contratto del 2015.

Il comune a sua volta richiama all’ordine l’azienda sostenendo che le unità operanti sono 245 e non 276, come sostiene Monteco (il contratto, è bene ricordare, scadrà tra 8 mesi).

In questo scenario mi permetto di sottolineare un quarto punto di vista, che non è da meno, ovvero quello dei cittadini. Dopo un aumento vertiginoso della tari, voluto dal governo Salvemini, che proprio in queste settimane viene riscossa ( e attenzione a non tardare con i pagamenti se no scatta la mora), ci ritroviamo senza avere garantito il servizio minimo della raccolta del sacchetto porta a porta”.

Topi anche a. Palazzo Carafa

Ma c’è di più!!! Nella mattinata di oggi, a Palazzo Carafa, sono spuntati anche i topi, a denunciarlo sempre Giordano Anguilla, con un post sul suo profilo Facebook, corredato da tanto di video: “Topi anche a palazzo Carafa!”, scrive il Capogruppo di Fratelli d’Italia. “Fatta richiesta di intervento immediato al settore ambiente per sanificare l’area, visti i tanti funzionari comunali che lavorano lì, e per mettere in sicurezza la Statua di Sant’Oronzo, onde evitare che possano danneggiarla e far nascere una tana. Proprio nella giornata di ieri la denuncia del mancato ritiro dell’umido nel centro storico. Una situazione di grave degrado – conclude – che si somma all’anomala presenza di ratti e zanzare. Questa mattina la sorpresa anche nel Municipio”.