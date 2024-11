“I° Semilampo al Parco”, al Centro Sociale Anziani Castromediano un torneo di scacchi

Il circolo della Federazione Scacchistica Italiana Lecce Scacchi Asd organizza il “I° Semilampo al Parco”, in collaborazione e col Patrocinio del Comune di Cavallino, all’interno del Patto per la lettura locale, presso i locali del Centro Sociale Anziani Castromediano, parco Adele Savio (ex Campo Bisanti) di Castromediano, diviso in Open A (Elo>1500 e intermedi) e Open B (Elo<1500, dedicato a principianti assoluti)

Informazioni

Data: Sabato 30 Novembre 2024

Sede di Gioco: Centro Sociale Anziani Castromediano, parco Adele Savio(ex Campo Bisanti), ingresso via Leuca, Castromediano.

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili (50 complessivi), con priorità ai preiscritti.

Gradita la preiscrizione entro venerdì 29 Novembre 2024 al seguente contatto: 3271730897

Regolamento per entrambi gli Open:

– Iscrizione: 7€ (ridotto 5€ per soci e U18); gratuita per i soci del Centro Sociale Anziani nell’Open B

– Tempo di gioco: 12+5

– Turni: 6