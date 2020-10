‘Portami a ballare a Torre Lapillo’, la poesia della domenica di Miriam Perrone

E’ dedicata ad una delle più belle torri costiere del Salento la poesia della domenica di Miriam Perrone. Questa volta non c’è la lingua dialettale a colorare un affresco suggestivo. C’è l’immagine di due corpi che danzano in un silenzio surreale, come colonna sonora il rumore del mare sotto una luna che illumina Torre Lapillo.

Invitami a ballare,

su questa vecchia

torre vicino al mare.

Sento il tuo cuore palpitare!

Hai paura a danzare?

Hai voglia di un bacio

senza più parlare?

Non posso promettere

di aiutarti a volare,

ma sappi che in silenzio

sei riuscito a farmi amare.

Continuiamo a danzare

non ci curiamo se qualcuno

si fermerà a guardare.

Senti l’odore del mare?

Entra da questa finestra,

dove la Luna ogni notte

si posa a cantare.

Una musica soffusa,

un gatto solitario fa le fusa

e la mia anima è confusa.

Continuiamo a ballare!

Non voglio che la luce del giorno,

spenga questa notte da sogno.

Torre Lapillo…