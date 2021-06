Nutella, limited edition. I consumatori scelgono i luoghi degli iconici vasetti. Per il Salento vince Torre Sant’Andrea

1.600 meraviglie di Italia candidate dagli amanti della Nutella. Più di 2 milioni di voti per scegliere i luoghi del cuore da “stampare” sugli iconici vasetti. Un duello finale che ha visto “scontrarsi” 84 location suggestive della penisola e, alla fine, i vincitori pronti attirare l’attenzione dei clienti della famosa crema spalmabile e non solo dagli scaffali dei punti vendita.

A rappresentare il Salento sarà Torre Sant’Andrea che ha “battuto” la cava di bauxite di Otranto. L’immagine dell’antico villaggio di pescatori famoso per il suo paesaggio da cartolina, con i faraglioni, una vera e propria opera d’arte della natura e il mare che sembra una tavolozza di colori con tutti i toni del blu, porterà in alto la bandiera della Puglia insieme a Polignano a Mare che, a sua volta, ha superato Monopoli.

Consumatori protagonisti della seconda edizione della limited edition “Ti amo Italia”

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Belpaese torna ad essere protagonista della limited edition di Nutella “Ti Amo Italia” prevista per l’autunno. Questa volta, non sono stati solo gli scorci più belli del Paese ad essere protagonisti, ma anche i consumatori hanno avuto un peso importante nella scelta dei luoghi che saranno raffigurati sugli iconici vasetti di questa seconda edizione. I numeri rendono bene l’idea di come la novità sia stata accolta dal pubblico: la competizione online ha collezionato 2.143.217 di voti. Tanti, tantissimi.

A salire sul podio sono stati i luoghi del cuore degli italiani, che hanno votato facendo prevalere i luoghi con cui sentono un legame particolare, ricchi di ricordi ed emozioni, anche a discapito delle più grandi e rinomate città metropolitane, sottolineando ancora una volta il significato di questa limited edition: celebrare il legame e la meraviglia del nostro Paese in ogni suo scorcio, dal più noto al più nascosto e non per questo meno straordinario.

L’appello che Nutella ha avviato sui social network ha infatti visto la straordinaria partecipazione degli utenti che hanno dato vita a una sfida entusiasmante candidando oltre 1600 meraviglie che, grazie alla loro varietà, hanno rappresentato quanto la nostra terra possa essere fonte di ispirazione: dai mari cristallini, alle rigogliose colline, passando dai monti e laghi fino ad arrivare alle città.

Tra le oltre 1600 candidature iniziali, a sfidarsi nel duello finale sono state 84 location suggestive della nostra penisola, selezionate in collaborazione con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), con l’obiettivo di creare sempre più consapevolezza sulla meraviglia dei luoghi che ci circondano.

I partecipanti, attraverso i loro voti, hanno scelto le immagini vincitrici rappresentative di ogni regione d’Italia e che saranno raffigurate sui 42 vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori, in arrivo sui punti vendita a partire dal prossimo ottobre.