Traffico paralizzato sulla circonvallazione, Giordano Anguilla: “Lavori non autorizzati da parte di Enel, siamo intervenuti prontamente”

“I disagi che si sono creati questa mattina lungo la circonvallazione, a ridosso del sottopassaggio, sono stati causati da Enel, che ha avviato lavori non autorizzati. Sono stati immediatamente sospesi, ripristinando la regolare viabilità”, con queste parole il vice sindaco, Roberto Giordano Anguilla, con delega ai Lavori pubblici, commenta l’enorme mole di traffico con cui gli automobilisti di Lecce hanno dovuto fare i conti nella mattinata di oggi, sulla circonvallazione del capoluogo

L’Assessore è intervenuto in prima persona sul posto: “Il caos generato stamane dovuto ai lavori Enel non autorizzati ha paralizzato completamente la viabilità – prosegue. Siamo intervenuti con celerità, alla presenza del vicecomandante della polizia locale, Alessandro Negro, per sospendere coattivamente i lavori della ditta Montel e riaprire l’arteria, liberando la circolazione lungo viale Japigia.

“Il Comune di Lecce è stato autorizzato dalla polizia locale con un’ordinanza a eseguire i lavori di fresatura e bitumatura nel tratto del sottopassaggio – chiarisce il direttore dei lavori, Andrea Errico – lavori di riqualificazione che, è bene sottolineare, erano stati programmati già da tempo con i fondi del Pnrr e che nulla hanno a che fare con gli interventi che saranno adottati in occasione del Giro d’Italia. Parallelamente, Enel sta procedendo a lavori di scavo per la predisposizione dei cavidotti con continue interferenze non autorizzate con i lavori dell’amministrazione. Questa mattina – spiega il direttore – gli operai della ditta Montel, che stanno eseguendo i lavori per Enel, hanno impropriamente chiuso il cavalcavia nel tratto di via Del Mare, sbarrando l’accesso con una rete arancione e impedendo così la viabilità secondaria predisposta dall’Amministrazione. Con il comandante della polizia locale, Donato Zacheo, era stato concordato di far confluire il traffico sulla bretella, ma a causa dei lavori di Enel, questa mattina non si poteva più svoltare>.