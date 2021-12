L’ingresso a Lecce dal ponte di Monteroni è un’avventura. Decine di segnalazioni in mattinata

Traffico paralizzato e automobilisti esasperati, questo lo scenario che si presentava questa mattina nei pressi del cosiddetto ponte di Monteroni. Alcuni di loro hanno chiamato in Redazione cercando in noi risposte ad una situazione indubbiamente difficile. E che la situazione sia stata particolarmente complicata lo dimostrano queste foto che ci sono state inviate da alcuni cittadini che si sono trovati sul posto dopo le 9,00.

Occorre rilevare, ma questo si evince chiaramente dalle immagini che la paralisi della circolazione riguarda l’ingresso a Lecce non la direzione in uscita, ma solo per un motivo: quel tratto di strada, infatti, è chiuso al traffico perché sono ancora in corso alcuni lavori.

Al di là della presa d’atto di quanto avvenuto riteniamo che non ci sia altro da aggiungere. È evidente che in quel tratto le condizioni della viabilità sono quelle che sono, specie dopo i lavori di realizzazione del passaggio pedonale e ciclabile, collegamenti indubbiamente indispensabili, ma che si scontrano e si scontreranno col fatto che a Lecce dai paesi dell’hinterland si arriva, principalmente, in macchina.