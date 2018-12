Tragedia di Ancona, Sfera Ebbasta annulla appuntamenti di dicembre e non sarà alla Feltrinelli. “Sono addolorato”

Quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona ha colpito profondamente. Le Forze dell’ordine si sono messe nell’immediato a lavoro per individuare il responsabile che, utilizzando spray al peperoncino, ha provocato il panico nel locale fino alla morte di 6 persone.

Nelle prime ore di oggi, 9 dicembre 2018, pare che sia stato individuato e identificato un minorenne della provincia di Ancona, che però – come spiegano i carabinieri – non è stato inserito ancora inserito nel registro degli indagati.

Dicevamo, a perdere la vita nell’inferno che si è creato nel locale dopo il gesto insano di uno dei presenti, sono state 6 persone tra cui 5 minorenni e una donna di 39 anni che aveva accompagnato la figlia di 10 al concerto di Sfera Ebbasta, giovane rockstar italiana.

Sfera Ebbasta annulla gli impegni di dicembre

A seguito dei terribili fatti di Corinaldo, il cantante ha comunicato la volontà di annullare tutti gli impegni del mese in corso. “Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. E’ difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie” fa sapere Sfera Ebbasta sui social.

“Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che TUTTI QUANTI vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e stupido usare lo spray al peperoncino in una discoteca”.

Dopo aver ringraziato le Forze dell’ordine e gli operatori sanitari , il cantante prosegue “Il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti. Proprio per rispetto di questi ultimi gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati. La musica – conclude –dovrebbe essere uno strumento che unisce le persone, speriamo lo diventi davvero”.

Cancellato, quindi, anche l’impegno alla Feltrinelli di Lecce dove il cantante avrebbe incontrato i numerosi fan il prossimo 13 dicembre.