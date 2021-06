Tempo di cambiamenti nella Diocesi di Lecce, Mons. Seccia ufficializza gli avvicendamenti pastorali

Tempo di cambiamenti nella Diocesi di Lecce, dove, questa mattina l’Arcivescovo Metropolita del Capoluogo, Mons. Michele Seccia ha riunito il clero diocesano in occasione della consueta Giornata sacerdotale di fine anno pastorale.

A conclusione dell’incontro, Mons. Seccia ha ufficialmente resi noti alcuni avvicendamenti pastorali nelle comunità parrocchiali i cui cambi si concretizzeranno con l’inizio del nuovo anno di attività.

Gli avvicendamenti

Nello specifico, Mons. Carlo Santoro è il nuovo parroco della comunità di San Filippo Smaldone a Lecce.

Don Antonio Bruno, invece, è il nuovo parroco della comunità della Santa Famiglia di Trepuzzi. A seguito del trasferimento lascerà la parrocchia di Santa Maria della Pace in Lecce.

Per Don Giovanni Serio arriva la nomina a parroco della comunità di Santa Maria della Porta in Lecce: sostituisce mons. Nicola Macculi nuovo consigliere ecclesiastico di Coldiretti nazionale. In virtù del trasferimento Don Giovanni lascerà la parrocchia San Filippo Smaldone di Lecce.

Don Gabriele Morello è il nuovo parroco della comunità di Santa Maria della Pace in Lecce e lascia la parrocchia della Santa Famiglia in Trepuzzi.

Don Alessio Seconi, infine, è stato trasferito dalla Matrice di Monteroni alla Santa Famiglia di Trepuzzi come vicario parrocchiale.