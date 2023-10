Trasferito nel Dea del “Vito Fazzi” il reparto di Neurologia-Stroke Unit

Il Reparto di Neurologia e l’Unità semi intensiva – Stroke Unit si sono trasferite dal blocco centrale del Vito Fazzi al IV piano del Dea: dopo la Terapia intensiva, il Pronto Soccorso, la Radiodiagnostica, le Uoc di Ortopedia e Chirurgia generale, il blocco Operatorio e il “Centro cuore”, è arrivato il turno della Neurologia diretto attualmente da Marcella Caggiula.

I posti letto in degenza ordinaria sono passati da 21 a 24 e quelli in Stroke Unit da 6 a 8.

Nei prossimi giorni avverrà anche il trasferimento del servizio di Eeg al secondo piano del Dea, mentre l’attività ambulatoriale continuerà ad essere effettuata al piano terra, dove verrà anche trasferito il Centro Sclerosi Multipla, per le visite e per il day-service.

“Questo reparto è un’eccellenza e la nuova sede potrà solo implementare e migliorare i buoni risultati già raggiunti. Siamo contenti che, a questo momento di oggi, partecipi la delegazione di un’Università straniera. Con questo trasferimento, che completa il passaggio di tutti i percorsi tempo-dipendenti all’interno del Dea, la struttura acquisisce definitivamente la funzione originaria. Da oggi si potranno ridurre i tempi di inizio terapia per i pazienti colpiti da ischemia cerebrale e questo è per noi motivo di grande orgoglio. Grazie a tecnologie diagnostiche e operatorie di ultima generazione il Dea diventa, sempre più, struttura sanitaria moderna e attrattiva, per il nostro territorio e per l’intera Regione” ha commentato il Direttore generale di ‘Via Miglietta’ Stefano Rossi.