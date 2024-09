Un trasporto pubblico al collasso, l’urlo dei sindacati

Il territorio salentino da troppo tempo soffre a causa di un problema che va ben oltre il semplice disagio: un sistema di trasporto pubblico allo sbando. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno lanciato un grido d’allarme con un comunicato stampa molto forte, denunciando le condizioni precarie degli autobus, la carenza di manutenzione e l’impatto negativo sulla vita dei cittadini e dei lavoratori.

Da anni ormai, il trasporto pubblico nel Salento è vittima di un progressivo deterioramento. Autobus obsoleti, spesso in panne, percorrono strade dissestate, mettendo a dura prova la pazienza dei passeggeri e la sicurezza dei conducenti. La chiusura dell’officina di manutenzione di Lecce ha ulteriormente aggravato la situazione, costringendo i mezzi a lunghi tragitti per le riparazioni, con conseguenti ritardi e soppressioni di corse.

Le ripercussioni di questa situazione sono molteplici e vanno ben oltre il semplice disagio quotidiano. I cittadini, soprattutto studenti e lavoratori, sono costretti a subire ritardi, affollamenti e disagi che compromettono la loro qualità di vita. Le imprese locali risentono negativamente di un sistema di trasporto inefficiente, che limita la mobilità dei lavoratori e ostacola lo sviluppo economico del territorio. Inoltre, l’impatto ambientale è significativo, con un aumento delle emissioni inquinanti dovuto alla presenza di veicoli obsoleti.

I sindacati chiedono con forza un intervento immediato da parte delle istituzioni. È necessario stanziare fondi adeguati per il rinnovo del parco veicoli, potenziare le infrastrutture e garantire un servizio di manutenzione efficiente. Inoltre, è fondamentale promuovere politiche di trasporto sostenibile che favoriscano l’utilizzo del trasporto pubblico a discapito dell’auto privata.

Per uscire da questa situazione di stallo, è necessario mettere in campo una serie di misure concrete:

– Rinnovo del parco veicoli: acquistare nuovi autobus elettrici o a basso impatto ambientale, in linea con le direttive europee in materia di sostenibilità;

– Potenziamento delle infrastrutture: realizzare nuove linee bus, migliorare le fermate e implementare un sistema di trasporto pubblico integrato con il treno;

– Maggiore attenzione alla manutenzione: riattivare l’officina di manutenzione di Lecce e garantire la disponibilità di ricambi originali.

– Coinvolgimento dei cittadini: organizzare incontri pubblici per coinvolgere i cittadini nella definizione delle politiche di trasporto e raccogliere le loro proposte.

– Collaborazione tra istituzioni: promuovere una stretta collaborazione tra Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comuni per coordinare gli interventi e ottimizzare le risorse.

Il trasporto pubblico è un servizio essenziale per lo sviluppo di un territorio. Il caso del Salento dimostra come la mancanza di investimenti e la scarsa attenzione da parte delle istituzioni possano avere conseguenze negative sulla vita dei cittadini e sull’economia locale. È ora di agire per garantire a tutti i salentini un servizio di trasporto pubblico efficiente, sicuro e sostenibile.