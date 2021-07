Itabus arriva in Salento: tutte le info da sapere

Itabus, nuova azienda specializzata nel trasporto su strada, collega ad oggi circa 70 comuni italiani. Sono disponibili anche bus da e per il capoluogo salentino, ottimamente collegato con Napoli e Roma. Una grande occasione per i leccesi di viaggiare in modo semplice a prezzi competitivi, grazie a una flotta di autobus perfettamente attrezzati che garantiscono il massimo comfort anche sulle tratte più lunghe.

Chi è Itabus

Itabus è una compagnia italiana che fa di qualità, sicurezza e sostenibilità i suoi valori cardine, proponendo viaggi in autobus confortevoli e alla portata di tutti. Con oltre 400 tratte giornaliere e una vasta gamma di collegamenti da Nord a Sud Italia, Itabus unisce perfettamente comodità, innovazione e convenienza. Gli autobus della flotta Itabus sono provvisti di dotazioni per garantire il massimo comfort in viaggio. Su tutti i bus il passeggero potrà godere di sedute spaziose e usufruire di servizi a bordo come toilette, distributori di snack e bevande, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e USB al posto.

Itabus è sinonimo di sicurezza: una sala operativa attiva 24 ore su 24 supervisiona tutti i bus in circolazione. Anche il cliente potrà monitorare in tempo reale il suo viaggio con l’apposito tool “Trova il bus in tempo reale” presente sul sito. Gli autisti Itabus seguono un iter di formazione completo per garantire la massima sicurezza a bordo. Nell’80% delle tratte sono addirittura presenti due autisti.

Oltre alla competitività dei prezzi ed alla qualità dei servizi, Itabus è anche molto attenta alla sostenibilità: la flotta è costituita da bus di categoria Euro 6D, che producono la minore quantità possibile di emissioni inquinanti.

Le tratte degli autobus da e per Lecce

Numerosi i collegamenti con le principali località della Puglia. Oltre a Lecce, sono già parte del network Itabus città come Bari, Ostuni, Foggia, Monopoli e Brindisi.

La fermata Itabus a Lecce è in Piazzale Carmelo Bene. A questa pagina è possibile consultare gli orari degli autobus Lecce-Roma Itabus, tratta disponibile anche in orari notturni. La scelta di viaggiare di notte è particolarmente conveniente e interessante, dato che sui pullman Itabus si può riposare tranquillamente grazie all’estrema comodità dei sedili. In particolare, è possibile prenotare posti ancora più comodi nell’”Ambiente Top”: con sedili reclinabili, poggiagambe regolabili e spazio più ampio tra le sedute, praticamente si può viaggiare sdraiati.

Viaggiare con i propri bagagli, senza brutte sorprese

Itabus propone biglietti a prezzi competitivi, ma non è assolutamente da confondere con le aziende che vendono viaggi low cost, la cui convenienza spesso non è reale, dati i sovrapprezzi per l’aggiunta dei bagagli o per scegliere il posto a bordo. Con l’acquisto del biglietto base, sugli autobus Itabus si possono portare ben due bagagli a persona, uno a mano e uno da stiva (verificando che rientrino nelle misure richieste), senza alcun costo aggiuntivo. Qualora si avesse la necessità di trasportare un ulteriore bagaglio (oppure un bagaglio speciale come la bicicletta), basterà fare richiesta in fase di prenotazione e procedere con l’acquisto.

Spostarsi da e verso Lecce in autobus adesso è quindi ancora più semplice: grazie a Itabus il viaggio sarà anche estremamente piacevole e conveniente.