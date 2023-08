Al via “Traversata dei due Mari”, una cavalcata socio-ambientale dal litorale ionico a quello adriatico

Tutto pronto per la “Traversata dei due Mari 2023”, evento giunto alla tredicesima edizione, promosso e organizzato dall’Associazione Giubbe Verdi Compagnia Salento di Copertino, patrocinato dalla Provincia di Lecce e sostenuto quest’anno dalla Banca di Credito Cooperativo di Leverano.

Gli obiettivi della manifestazione e l’articolato programma delle giornate, all’insegna del divertimento per i ragazzi speciali in compagnia degli operatori volontari, sono stati presentati a Palazzo Adorno dal vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, dal direttore tecnico-organizzativo dell’associazione Giubbe Verdi Compagnia Salento ODV Gianluca Calò, con la segretaria Anna Veronica Tornese e l’addetta stampa Nicole Prete, dal presidente della scuola sportiva “ASD Salento Coast Ovest” Mino Bastia.

L’evento ha uno scopo non solo inclusivo, essendo dedicato a ragazzi speciali in maniera totalmente gratuita, ma anche ecologico.

Il via dell’affascinate “viaggio”, che parte oggi, venerdì 11 agosto per concludersi mercoledì 16 agosto, sarà caratterizzato da una lunga cavalcata socio-ambientale, che partirà dal litorale Ionico per arrivare su quello Adriatico, con il fine di prevenire eventuali incendi boschivi e sensibilizzare la popolazione al rispetto verso l’ambiente tramite la racconta dei rifiuti balneari e limitrofi, realizzata dagli stessi ragazzi partecipanti.

In sella a 3 cavalli, la partenza sarà dal litorale Ionico, alle ore 23.30. L’arrivo previsto sarà intorno alle ore 6, su quello Adriatico, a Frigole, dove è stato allestito un campo base provvisto di paddock per il riposo e ristoro dei cavalli e tende da campeggio per i volontari. La scelta della partenza in notturna è stata voluta non solo per la suggestione che la notte e le stelle regaleranno ai partecipanti, ma anche per risparmiare i cavalli dal sole cocente e per non intralciare il traffico. Inoltre, una macchina civetta seguirà l’intera traversata per mantenere pulite le strade da eventuali escrementi dei cavalli.

Previsti anche diversi altri appuntamenti che vedranno impegnati circa 40 ragazzi, con le loro famiglie e i volontari. Una struttura privata ospiterà i ragazzi nelle varie giornate. Domenica 13 agosto, i partecipanti proveranno l’ebrezza di volare sulle onde del mare praticando kitesurf a Gallipoli, in corrispondenza della spiaggia di Punta Pizzo, esperienza offerta dalla scuola sportiva “ASD Salento Coast Ovest”, presieduta da Mino Bastia.

Martedì 15 agosto sarà la volta di un emozionante giro a cavallo, che le Giubbe Verdi Compagnia Salento offriranno durante la “Giostra Equestre”, con la cavalla Aquila, presso il lido “Molo 13” a Frigole, dalle ore 18 alle ore 19.30.

Previste anche tante altre soprese dedicate ai ragazzi nel corso della settimana e poi, mercoledì 16 agosto, l’ultimo appuntamento della “Traversata”, con un’intera giornata tra bosco attrezzato, piscina e pista da ballo della villa “Country house” a San Cataldo.