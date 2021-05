Tricase, al Liceo Stampacchia il dono e la solidarietà in un progetto per studenti e rifugiati

È prevista per domani, venerdì 28 maggio a partire dalle 10.30, la conferenza “il dono dell’inestimabile“, a termine di un progetto che ha coinvolto gli studenti del liceo scientifico Stampacchia di Tricase. È nello stesso plesso scolastico che avrà luogo l’evento di chiusura del ciclo di formazione – organizzato in collaborazione con Arci Lecce Cooperazione Sociale – che ha visto gli studenti interfacciarsi con il sistema di accoglienza nazionale delle persone migranti e le pratiche di donazione del midollo osseo.

Un programma poliedrico – supervisionato dalla docente Irene Turco – che intreccia due temi attinenti alla solidarietà e al riconoscimento dell’altro, che gli studenti hanno affrontato nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), ossia l’ex alternanza scuola-lavoro. Tra i temi oggetto di approfondimento, anche le motivazioni sottostanti alle migrazioni, il tema della frontiera declinato nelle varie sfaccettature e quello dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti più vulnerabili.

L’ultimo incontro del ciclo di formazione è stato dedicato interamente alla sensibilizzazione alle pratiche di donazione di midollo osseo, denominato “il dono dell’inestimabile”, da cui la conferenza di domani trae il nome. Si tratta di un progetto avviato dalla Cooperativa Sociale Arci Lecce assieme ad Admo Puglia ed a IBMDR (Registro Nazionale Donatori Midollo Osseo), che ha coinvolto i rifugiati dei progetti Sai e gli stessi studenti della 4^D del liceo Stampacchia, che domani rendiconteranno quanto appreso, conducendo l’incontro.

Al dialogo parteciperanno Donato Metallo, consigliere regionale; Umberto Cataldo, testimone del dono; Maria Stea, presidente Admo Puglia; Nicoletta Sacchi, direttore IBMDR; Jiles e Gianluca, rispettivamente rifugiato ed operatore sociale. Con loro Anna Caputo, presidente Arci Lecce Cooperativa Sociale e Mauro Polimeno, dirigente scolastico del Liceo G. Stampacchia.

Come seguire l’evento

L’evento non sarà aperto al pubblico, a causa delle limitazioni anticovid. Sarà possibile seguirlo dalla pagina Facebook Arci Lecce. Durante l’evento, il docente di arte Mirko Gabellone terrà un’estemporanea di pittura.