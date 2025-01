Tricase e Tiro unite per un futuro sostenibile. Un ponte di cooperazione tra il Salento e il Libano

Hai mai pensato che una piccola ma importante città del Salento potesse contribuire a costruire un futuro migliore per un Paese così lontano come il Libano? Grazie al progetto Blue Tyre, Tricase e la città di Tiro, un tempo potente centro fenicio, si sono unite in un partenariato straordinario per proteggere il nostro prezioso patrimonio marino e costiero.

Cosa è Blue Tyre?

Blue Tyre è un progetto ambizioso che ha coinvolto scienziati, pescatori, studenti, amministratori e cittadini di entrambe le comunità. Insieme, abbiamo lavorato per:

Tutelare la biodiversità marina: proteggendo tartarughe marine, contrastando la diffusione di specie invasive come il pesce leone e promuovendo pratiche di pesca sostenibile;

Gestire i rifiuti in modo responsabile: implementando sistemi di raccolta differenziata e sensibilizzando la popolazione sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale;

Scambiare conoscenze e competenze: organizzando corsi di formazione, seminari e workshop per condividere le migliori pratiche e promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie.

Perché è importante?

Il Mar Mediterraneo è un tesoro inestimabile che dobbiamo proteggere per le generazioni future. Attraverso Blue Tyre, si dimostrata che la cooperazione internazionale può portare a risultati concreti e duraturi. Inoltre, il progetto ha contribuito a rafforzare i legami tra le comunità, promuovendo la comprensione reciproca e la solidarietà.

Qual è il futuro di questa collaborazione?

Nonostante le difficoltà causate dalla guerra in Libano, il legame tra Tricase e Tiro è più forte che mai. Grazie a un nuovo finanziamento della Regione Puglia, nel 2025 verrà siglato un patto di amicizia che coinvolgerà anche altri comuni del Salento. Questo accordo aprirà nuove prospettive di collaborazione nei settori della cultura, del turismo e dello sviluppo sostenibile.