All’Istituto “Fermi” di Lecce, le fasi provinciali del Trofeo Scacchi Scuola

Il 20 e 21 marzo, Lecce sarà il punto di riferimento per gli scacchi, in quanto sede delle fasi provinciali del Trofeo Scacchi Scuola nell’ambito delle Competizioni Sportive Studentesche del Ministero dell’Istruzione e del merito in collaborazione con Sport e Salute Spa.

Parteciperanno all’evento scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia di Lecce.

Oltre 200 studenti degli istituti primari e secondari prenderanno parte alla competizione, organizzata dall’associazione Rione Santa Rosa APS, circolo scacchi FSI di Lecce.

Il torneo sarà ospitato per le fasi provinciali, dall’istituto Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Fermi”.

I numeri della federazione scacchistica italiana, FSI, confermano il trend positivo con la crescita esponenziale della disciplina scacchistica negli ultimi anni e l’ottimo stato di salute del movimento scacchistico pugliese.

Le fasi provinciali del Tss costituiscono un’opportunità unica per la visibilità di tanti giovani promesse, ma soprattutto certificano il buon lavoro che i circoli della provincia stanno effettuando con passione e competenza sul territorio.

Gli scacchi stanno diventando sempre più un punto di riferimento per l’educazione scolastica, sviluppando capacità di ragionamento, concentrazione e problem solving tra gli studenti.

Gli scacchi non sono solo un gioco, ma un’esperienza che unisce strategia, competizione, condivisione e inclusione.