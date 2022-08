Turismo Halal, il Salento tra le pagine di una rivista di settore per i visitatori musulmani

Turismo e integrazione: sono queste le sfide per il Salento che accoglie turisti da tutto il mondo, di tutte le culture e di tutte le religioni. È recente il numero di Battuta Magazine dedicato all’Italia che parla proprio del Tacco dello Stivale. Si tratta della rivista di una azienda molto nota nella comunità musulmana internazionale, Halal Travels, che si occupa soprattutto di organizzare e segnalare posti nel mondo in cui è possibile viaggiare in maniera “halal” (cioè nel rispetto di cioò che è consentito dalla religione islamica).

Ad essere citato tra le pagine della rivista è l’operatore culturale Karim Benvenuto, riconosciuto come uno dei massimi esperti di cultura islamica e turismo in Italia. Ad attirare l’attenzione dell’azienda è stata la rete di contatti, posti e risorse adatte ai turisti musulmani messa in piedi da Karim Benvenuto.

Benvenuto è già molto noto per il suo impegno culturale e i numerosi successi raggiunti. Il cittadino leccese, infatti, è l’editore di Daily Muslim, rivista di riferimento del mondo islamico. Si tratta di un organo di informazione indipendente, autofinanziato, che ha lo scopo di promuovere una maggiore conoscenza e comprensione del mondo islamico non solo nella comunità musulmana che vive a Lecce, ma di tutte le altre comunità islamiche che vivono in Italia.