Presentato l’ufficio di comunicazione istituzionale della Corte di Appello di Lecce

È stato presentato nella mattinata di oggi, presso l’aula magna “Vittorio Aymone”, il nuovo ufficio di comunicazione istituzionale della Corte d’Appello di Lecce, secondo le linee guida indicate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di un prezioso strumento, ideato per esigenze di trasparenza e per rendere comprensibili all’esterno le decisioni assunte in ambito giudiziario, in particolare quelle con un impatto rilevante sul piano sociale, ma anche economico e tecnico-scientifico.

Erano presenti all’appuntamento, il presidente della Corte di Appello, Roberto Carrelli Palombi, il procuratore generale, Ludovico Vaccaro, l’ex presidente del tribunale, Roberto Tanisi, Il dirigente amministrativo, Alessandra Scrimitore e il direttore della segreteria di presidenza, Anna Rita D’Urso.

Il progetto è stato illustrato dal presidente Carrelli Palombi che ha sottolineato: “Non è un vero ufficio stampa, poiché il Csm ha solo dettato delle linee guida per il miglioramento dell’attività giudiziaria e con il compito di curare la comunicazione istituzionale. L’ufficio si occuperà di diffondere informazioni di interesse pubblico relative al territorio, riguardanti sia il settore penale che civile della giustizia”.

Ed ha aggiunto: “Il prodotto finale sarà una sorta di abstract ed il primo step sarà la segnalazione della notizia, tramite i componenti dell’ufficio del processo”.

Ed è intervenuto oggi anche il nuovo procuratore generale Ludovico Vaccaro, il quale ha detto, lodando l’iniziativa, che lavorerà ad un’idea analoga per il suo ufficio.

Questo nuovo ufficio si propone di avvicinare i cittadini all’attività della Corte d’Appello e di facilitare allo stesso tempo, il dialogo con l’avvocatura e con gli operatori del settore.

L’ufficio è composto, oltre che da Alessandra Scrimitore e da Anna Rita D’Urso, anche dai tecnici di amministrazione della Corte d’Appello, Marzia Scarano e Alessandra Vetrano e si avvarrà della preziosa collaborazione dell’ex presidente del tribunale, oltre che della Corte d’Appello, Roberto Tanisi che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della comunicazione giudiziaria.