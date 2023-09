Gli ufo non sono più un tabù. Il Governo americano apre un sito per le segnalazioni

Ovunque, anche in Italia, in Puglia e nel Salento negli ultimi anni gli avvistamenti inspiegabili di oggetti volanti sono stati numerosissimi. Inutile nascondere la realtà, sono troppi gli oggetti volanti non identificati e anche se ufo non è sinonimo di vita aliena è comunque un indizio forte sulla strada che porta alla conoscenza di forme di vita extraterrestre. Del resto, tutti gli scienziati concordano su un punto: con un universo infinitamente grande l’idea di essere i soli esseri viventi è totalmente da respingere.

Sulla stessa linea si muove il pensiero del ministero della Difesa americana che sulla scorta di un’apertura ormai ufficiale in materia di ufo e alieni, in primis quella dell’ex presidente Barack Obama, ha varato un programma di comunicazione totale volto a raccogliere democraticamente il maggior numero di informazioni in materia. Ma perché questa accelerazione in tale direzione? Ebbene è evidente che negli ultimi tempi ci si è trovati difronte a situazioni che richiedono una presa di coscienza maggiore, soprattutto dopo le affermazioni scottanti di alcuni ufficiali dell’aeronautica militare statunitense che hanno dichiarato di aver visto da vicino, e studiato con attenzione, astronavi extraterrestri.

Da qui, la decisione di sdoganare l’argomento, fino a ieri totalmente tabù, ma che merita una seria attenzione politica da parte di tutti.