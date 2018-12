Uggiano celebra il “centenario della nascita di Gino Bona”, il campo sportivo sarà dedicato alla sua memoria

“Centenario della nascita di Gino Bona“. È questo il titolo della manifestazione voluta dal Comune di Uggiano la Chiesa per ricordare una delle figure più importanti della storia cittadina dal dopoguerra fino agli anni ’80.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella di domenica 30 dicembre, quando nel piccolo comune a pochi chilometri da Porto Badisco sarà celebrata la memoria di un uomo che ha dato tanto alla comunità.

Si inizia con la celebrazione della Santa Messa, alle ore 10.00 presso la Chiesa Madre. Al termine della funzione, la ‘festa’ si sposta presso il campo sportivo di calcio situato in zona Matrico che sarà dedicato a lui. La cerimonia di intitolazione si svolgerà alla presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, del Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva e del delegato provinciale del Coni Antonio Pellegrino.

Chiuderà la manifestazione una partita di calcio tra i “giovanissimi” calciatori di Uggiano e di Casamassella.

Chi era Gino Bona?

Gli studi in seminario, la chiamata alle armi con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale (quando venne arruolato con il grado di Sergente nel corpo della sanità a Roma) e il ritorno a casa, nella sua Uggiano dopo gli anni ’50. Luigi, conosciuto da tutti come Gino diede subito vita ad un centro sportivo dove si praticavano diverse attività dalla corsa al lancio del peso, passando per la scherma. Attraverso lo sport, contribuì alla crescita civile di molte generazioni di giovani.

La sua grande passione era il calcio: contribuì a creare, organizzare e promuovere il movimento calcistico locale, attraverso la costituzione della squadra di calcio e la realizzazione del Campo Sportivo in zona Matrico.

Non solo sport. Gino Bona non fece mai mancare il suo apporto alla realizzazione di iniziative di carattere culturale e sociale, così come non esitò mai a intraprendere azioni volte alla valorizzazione della marina di Porto Badisco.