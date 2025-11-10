Un albero per ogni strada dello shopping, Nardò si fa bella per il Natale

In vista delle festività natalizie, l’Unione Commercianti Nardò, in collaborazione con il Comune di Nardò e il coordinamento del consigliere delegato al Commercio e Attività Produttive Lelè Manieri, ha organizzato “Un albero per ogni via dello shopping“, un’iniziativa che unisce spirito natalizio, creatività e partecipazione.

L’amministrazione comunale installerà un albero in ognuna delle vie dello shopping – via Grassi, via Duca degli Abruzzi, via XX Settembre, corso Galliano, via Roma e via XXV Luglio – che sarà addobbato e illuminato direttamente dai commercianti delle rispettive zone, che potranno così dare libero sfogo a creatività e fantasia.

Dopo la fase dell’allestimento partirà un contest social per designare la via con l’albero più bello e i commercianti artefici riceveranno un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale per suggellare l’impegno e la collaborazione per rendere la città più bella durante le festività natalizie. Tutti potranno contribuire con un “like” per decretare la via più luminosa e creativa di questo Natale neretino.

“L’obiettivo – spiega il consigliere delegato al Commercio e Attività Produttive Lelè Manieri – è quello di valorizzare le vie dello shopping e la zona centrale della città, incentivando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei cittadini. È un modo per rendere Nardò ancora più bella e accogliente nel periodo natalizio, con la stessa logica di quello che abbiamo fatto per il centro storico con un albero per ogni commerciante”.

“Con questa iniziativa – aggiunge la presidente di Ucn Annamaria De Pascali – vogliamo trasmettere un messaggio di unione e di condivisione. Gli alberi rappresentano non solo il Natale, ma anche le nostre radici e il legame che unisce i commercianti alla città. Lavorare insieme per abbellire Nardò significa credere nel suo potenziale e nel valore del nostro tessuto economico e sociale”.