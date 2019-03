Una risorsa per il futuro? La Canapa come modello di sviluppo sostenibile

La canapa è una pianta che si contraddistingue per la capacità di adattamento alle condizioni climatiche di diverse aree geografiche. Grazie ad una buona resistenza ai parassiti permette di non ricorrere all’uso di pesticidi, è la più grande risorsa vegetale esistente in natura. La resa è notevole, ma dipende molto dalla varietà e dalle condizioni meteorologiche. Inoltre, aiuta il suolo durante il ciclo di crescita, lasciandolo rigenerato e ricco di nutrimento a fine raccolto, pronto per nuove colture.

Di questo di parlerà domani, 30 marzo ore 18.00, all’incontro pubblico organizzato a Copertino, nella Società Agricola in Piazza del Popolo.

Si affronterà il tema della coltivazione della pianta, ma anche della canapa come risorsa, opportunità economica e sviluppo sostenibile.

Interverranno il Sindaco di Copertino Sandrina Schito, il Presidente di Vico Serpe Angelo Vogna, il Presidente Fidapa sezione Copertino Stefania Petrelli, il Vicepresidente Vico Serpe Maurizio Vetrugno, il Presidente Canapuglia Fattorie Claudio Natale, il Consigliere Regionale Cristian Casilli, l’Assessore Regionale Sebastiano Leo.

Se pensiamo che, ad esempio, l’inquinamento determina un’alterazione della composizione chimica naturale del suolo provocandone uno squilibrio chimico-fisico e biologico con l’ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare, possiamo dire che questa pianta funziona come una sorta di pompa che assorbe dal terreno le sostanze inquinanti e i metalli pesanti, stoccandoli poi nelle foglie e nel fusto.

Un processo di purificazione del suolo in cui nulla va perduto e che viene chiamato “fitodepurazione”, da qui nascono molti progetti, in cui la coltivazione di questa pianta potrebbe davvero essere una risorsa per bonificare i terreni inquinati.

L’obiettivo primario è quello di attivare un processo di filiera che porti ad uno sviluppo economico, attraverso l’agricoltura e nella tutela del territorio e dell’ambiente.

La canapa è, indiscutibilmente, una risorsa adeguata a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, un’arma per combattere e per ridurre gli effetti devastanti dell’uomo sul clima.