L’Unione europea, un’opportunità ancora tutta da sfruttare. A Palazzo Carafa, l’evento sugli incentivi per Pmi e professionisti

Una grande occasione per il mondo dell’imprenditoria, ma carenza di competenze. E il rovescio della medaglia sono tutti i fondi che non si riescono ad intercettare. “Unione europea: una grande opportunità per Pmi e professionisti” è l’evento organizzato da AB Studiolegale e da Studio Valla – European Consulting lo scorso 4 maggio. È stato Palazzo Carafa a fare da sfondo agli interventi a tema incentivi, con un riscontro più che positivo.

Programmi comunitari e fondi strutturali: un’occasione da non perdere

Sono stati gli incentivi disponibili per imprese e professionisti a fare da perno intorno al quale l’incontro si è sviluppato. E particolare attenzione, inoltre, è stata data al Piano incentivi 2021-2027, di prossima emanazione.

Oltre a Valerio Valla, Ceo di Studio Valla, la lista degli interventi è stata nutrita: Maurizio Zecca, Presidente della Sezione Agroalimentare Confindustria Lecce; Ubaldo Villani Lubelli, Docente di Storia delle Istituzioni Politiche dell’Università del Salento; Roberto Fatano, Presidente di Laica Salento; Giuseppe Chiarelli, Direttore Confcommercio Puglia; Marco Cataldo, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.

Fondi che ci sono, ma competenze che mancano

Tutti concordi nel dire che gli incentivi ci sono, e sarebbero anche tanti. A creare problemi, sarebbe la mancanza di competenze adeguate da parte dei professionisti a intercettarli. “Il riscontro è stato positivo, gli interventi centrano in pieno l’obiettivo”, racconta Antonio Biasi, founder di AB Studiolegale e moderatore dell’incontro. “Il problema principale sta nell’intercettazione di fondi che ci sono ma che a stento arrivano ad essere sfruttati, sopratutto al sud. La richiesta è di professionalità adeguate e mirate, che sono decisive per sfruttare questo tipo di opportunità”.

L’evento è stato patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce. A completare la rosa degli interventi sono stati i rispettivi presidenti Raffaele Dell’Anna e Rocco De Matteis.