Unisalento, teledidattica anche in autunno ma lezioni in presenza dove possibile

Ancora del tutto incerto il futuro di tantissimi studenti che non sanno quando e come riprenderanno la propria attività. L’ipotesi di ritorno nelle aule di scuole e università è ancora un punto di dibattito in politica e intanto è bene attrezzarsi per il futuro. A conclusione del Consiglio d’Amministrazione dello scorso 26 maggio, l’Università del Salento si prepara per la ripresa delle attività dopo l’estate.

Tra le novità previste per l’anno accademico 2020/2021, l’Unisalento adegua la modalità di erogazione dell’offerta formativa del prossimo anno che sarà caratterizzata da una didattica “parallela”. Almeno per il primo semestre, secondo il report del cda, tutti i corsi partiranno in teledidattica.

Solo dove sostenibile, però, si potrà riprendere la didattica in presenza, creando anche gruppi di studio che potranno lavorare sotto il coordinamento dei docenti e nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente in vigore. È prevista, inoltre, un’attività di mentoring per gli immatricolati.

Si prolunga, dunque, la didattica a distanza già sperimentata negli scorsi mesi che ha permesso di continuare le attività universitarie nonostante la pandemia. In attesa di una presa di posizione chiara da parte della politica, l’Unisalento si prepara.