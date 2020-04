Un dolce regalo per tutti i bambini di Sannicola, le uova di cioccolato in dono per festeggiare Pasqua

La primavera è già iniziata e Pasqua è ormai alle porte. In un periodo tanto difficile come quelle che tutto il mondo sta vivendo, nessuno avrebbe mai immaginato che i giorni dedicati alle tradizioni sarebbero andati in questo modo. In piena emergenza sanitaria causata dal Covi-19, ognuno è chiamato a fare la sua pare ed i gesti di solidarietà danno speranza a tutti.

Come ogni anno, sono tantissimi i bambini che desiderano un uovo di cioccolato per Pasqua ma le famiglie che accusano il colpo della crisi economica iniziano ad essere sempre di più. Parte a Sannicola una splendida iniziativa per regalare un uovo di Pasqua ed un sorriso a tutti i bambini della comunità.

Ad offrire le uova di cioccolato a tutti i nati dopo il 2008 saranno il Sindaco e i consiglieri comunali di “Sannicola Cambia”. “Cari bambini e cari ragazzi, sappiamo molto bene quanto sia difficile per voi questo momento particolare e inedito”, scrivono. “Ma sappiate che i vostri genitori, i vostri cari, i vostri amministratori locali e nazionali si stanno prodigando al massimo per proteggervi da ogni insidia che la vita a volte ci riserva”.

“Questo uovo oltre a rappresentare un piccolo momento di dolcezza, lo stesso rappresenta il simbolo della vita che rinasce, e la perfetta raffigurazione naturale, del racchiudere, del proteggere e della primavera, intesa come una nuova stagione, dove i germogli rappresentano una nuova vita. Ecco cari bambini e cari ragazzi, è questa la vera essenza di questo dolce omaggio, una nuova vita, una nuova speranza”.