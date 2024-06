A Veglie vaccinazione gratuita e una campagna di di informazione contro il papilloma virus

Appuntamento venerdì 21 giugno a Veglie, nel piazzale antistante il municipio in via Salice, con la cura e la prevenzione del papilloma virus.

Dalle 9:00 alle 13:00 sarà presente l’unità mobile a bordo della quale sottoporsi a vaccinazione gratuita contro l’infezione da HPV.

“Un momento di conoscenza, informazione, prevenzione e cura pensato e realizzato in collaborazione con il dipartimento di prevenzione e il centro screening della Asl di Lecce. Gli operatori presenti forniranno informazioni sui programmi di screening oncologici presso la ASL”, spiega il Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo.

La vaccinazione contro l’HPV è uno strumento fondamentale “che abbiamo a nostra disposizione per limitare la diffusione di tale virus che,dal canto suo, può avere sia riscontri benigni sia maligni in ambedue i sessi.

La vaccinazione è molto efficace, soprattutto se effettuata prima dell’inizio dell’attività sessuale poiché garantisce una protezione maggiore prima di un eventuale contagio con il virus”, ricorda la consigliera Vanessa Ciurlia.

Studi clinici hanno dimostrato che i vaccini sono in grado di prevenire oltre il 90% dei tumori associati a HPV.

“Prosegue il nostro percorso informativo sulla prevenzione – dichiara l’assessore al ramo Daniela Patera. A bordo dell’unità mobile ci sarà personale sanitario competente che farà informazione e sensibilizzazione su una tematica molto importante, che riguarda sia gli uomini che le donne. La vaccinazione è il modo migliore per combattere il papilloma virus, vi si potranno sottoporre i ragazzi nati dal 1996 fino a 28 anni di età, e le ragazze nate dal 1989 fino a 35 anni di età. La vaccinazione sarà disponibile anche per i non residenti a Veglie ed è gratuita per tutti”.