Campagna vaccinale, a Pasqua e Pasquetta tocca a caregiver e familiari conviventi di under 16 con disabilità grave

La campagna vaccinale non si ferma e prosegue anche a Pasqua e a Pasquetta, giorni in cui, per iniziativa della Regione Puglia, verrà effettuata la vaccinazione di caregiver, genitori, tutori, affidatari, familiari conviventi (maggiorenni e non in condizione di fragilità) di minori di 16 anni, nati dal 1 gennaio 2005 in poi, con disabilità grave ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3.

Un’accelerazione importante quindi alla campagna vaccinale che, compatibilmente con la disponibilità di dosi procede a pieno ritmo.

La vaccinazione sarà garantita in ogni Distretto Socio Sanitario, in sedute vaccinali articolate su due turni: 9-12 e 15:30-18:30.

L’accesso è diretto e sulla base di un criterio alfabetico, facendo riferimento alla prima lettera del cognome del minore disabile grave e/o estremamente vulnerabile del quale le persone da vaccinare sono genitori/tutori/affidatari/caregiver/familiari conviventi.

Il calendario di accesso

L’accesso sarà così garantito, con un margine di comprensibile flessibilità con questo calendario:

Giorno Turno Prima lettera del cognome del minore disabile grave 04/04/2021 9-12 A-D 04/04/2021 15:30 -18:30 E-L 05/04/2021 9-12 M-O 05/04/2021 15:30 -18:30 P-Z

Sarà necessario essere muniti di carta di identità, di tessera sanitaria e di autocertificazione, disponibile sul portale regionale e presso il Punto vaccinale. Il Punto vaccinale, uno per Distretto, viene individuato dai caregiver in base al Comune di residenza.

I punti in cui avverrà la vaccinazione sono:

Distretti Socio Sanitari Sede Lecce Caserma Zappalà – Via Guglielmo Massaglia, 73100 Lecce LE Campi Salentina Campi – Presidio territoriale di assistenza III piano, via san Donaci angolo via Taranto Nardò Nardò – Presidio territoriale di assistenza unità di raccolta sangue II piano – scala B, via XXV luglio. Galatina Galatina – Via P. Siciliani, 8 (Punto vaccinale del SISP) Martano Martano – Struttura Comunale in Via R. L. Montalcini Poggiardo Poggiardo – Via santa Caterina da Siena Maglie Maglie – Presidio territoriale di assistenza, II piano ex Lungodegenza, via Ferramosca Gallipoli Gallipoli – Sede Distretto Socio sanitario, Lungomare Marconi n. 1 Casarano Ospedale Casarano – II piano, lotto 3 ex Chirurgia Pediatrica (sede vaccinale anche del Distretto Socio sanitario), viale F. Ferrari Gagliano del Capo Gagliano del Capo – Presidio territoriale di assistenza – I piano (ingresso centrale), via San Vincenzo 1

Chi non potrà essere vaccinato

Non potranno essere vaccinati in queste giornate straordinarie i caregiver e familiari che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità. Per ulteriori informazioni, ci si potrà collegare al portale apposito

Dal 6 aprile si vaccinano gli over 80

Da martedì 6 aprile nella Caserma Zappalà riprenderà la vaccinazione dei cittadini over 80 che si concluderà entro il 12 aprile, giorno in cui il centro vaccinale incomincerà ad ospitare la vaccinazione degli under 80.

Anche negli altri centri vaccinali sanitari il 6 aprile riprenderà la campagna vaccinale degli over 80 già prenotati. Dal 12 saranno attivi nuovi “Punti vaccinali di popolazione” le cui sedi saranno comunicate nei prossimi giorni.