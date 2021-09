Vaccini in Puglia, stop alle prenotazioni. Hub aperti senza appuntamento

Mentre si attende il via libera alla terza dose, la Puglia continua la campagna di vaccinazione. Il prossimo passo per convincere gli indecisi o per incentivare chi, per un motivo o per un altro, non ha ancora ricevuto la prima dose è fissato da lunedì 13 settembre, quando gli hub saranno aperti senza prenotazione. Le persone dai 12 anni in su potranno recarsi nei punti vaccinali senza aver fissato un appuntamento. Una possibilità per i residenti in provincia in provincia di Lecce. Per i non residenti resta valida la manifestazione di interesse pubblicata sul portale La Puglia ti vaccina e riservata ad alcune categorie (clicca qui).

«Con l’accesso libero negli hub vogliamo rafforzare l’invito alla vaccinazione a chi, per diverse ragioni, non lo ha ancora fatto. I dati ci dicono che l’ospedalizzazione dopo il contagio riguarda 9 volte su 10 persone non vaccinate: abbiamo la responsabilità e il dovere di dirlo e di mettere in campo tutte le iniziative utili per raggiungere gli indecisi, chi ha paura e chi ha preferito finora procrastinare l’appuntamento con una scelta fondamentale per la propria salute e per la salute pubblica» ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Alberto Fedele.

L’obiettivo resta sempre lo stesso: riuscire a “coprire” l’80% dei pugliesi entro la fine di settembre, raggiungendo gli indecisi, soprattutto tra gli over 40 e 50.

«Siamo in un momento delicato, perché l’81% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino e oltre il 70% ha completato la vaccinazione. È un dato di cui siamo soddisfatti, ma risulterebbero circa 32mila over 50 non vaccinati. Facciamo appello ai Sindaci, sentinelle attente delle proprie comunità, che in questi mesi sono stati protagonisti e supporto alla campagna vaccinale antiCovid. A loro chiediamo l’ulteriore sforzo di informare i cittadini, nelle forme da loro ritenute più opportune, sulla possibilità che da lunedì 13 settembre i residenti in provincia possano recarsi direttamente nei Punti vaccinali per ricevere la prima dose di vaccino antiCovid» ha dichiarato il Direttore sanitario Roberto Carlà.

Gli orari di apertura degli hub

Gli orari di apertura dei Punti vaccinali di Popolazione, Distretto per Distretto, dal 13 al 30 settembre.

Campi Salentina

Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile, Via Eduardo De Filippo – zona artigianale – Campi Salentina

Dal 13 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 30 settembre: 8.30-13.30;

Apertura pomeridiana ore 15.30-18: 13, 15, 20, 22, 27 e 29 settembre.

Giorni chiusura: sabato e domenica

Casarano

Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso – Casarano

Dal 13 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 30 settembre: 8-13.30;

Giorni chiusura: sabato e domenica

Gagliano del Capo

PTA di Gagliano del Capo – ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 – Gagliano del Capo

Dal 13 al 30 settembre: 9-13; 15-18.30

Galatina

Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco – Galatina

Dal 13 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 30 settembre: 8.30-13

Giorni chiusura: sabato e domenica

Gallipoli

Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino – Gallipoli

Dal 13 al 30 settembre: 8.30-13.30; 15-18.30

Lecce

PVP 2 Caserma Zappalà – Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) Lecce

Dal 13 al 25, dal 27 al 30 settembre: 8.30-13.30

Apertura pomeridiana ore 15-18: 14, 16, 21, 23, 28, 30 settembre.

Giorni chiusura: domenica 26 settembre

PVP 3 Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli – Lecce

Dal 13 al 17 dal 20 al 24 e dal 27 al 30 settembre: 8-14

Giorni chiusura: sabato e domenica

Maglie

Edificio Comunale “Mercato delle Idee”, Via Leonardo da Vinci angolo Via Trento – Muro Leccese

Dal 13 al 18, dal 20 al 25, dal 27 al 30 settembre: 8.30-13.30

Giorni chiusura: domenica

Martano

RSSA comunale, Via Rita Levi Montalcini – Martano

Dal 13 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 30 settembre: 8.30-13.30

Apertura pomeridiana ore 15.30-18: 14, 16, 21, 23, 28, 30 settembre.

Giorni chiusura: sabato e domenica

Nardò

Stabile Zona Industriale Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz – Nardò

Dal 13 al 17 dal 20 al 24 e dal 27 al 30 settembre: 8.30-13.30

Apertura pomeridiana ore 15-18: 14, 16, 21, 23, 28, 30 settembre.

Giorni chiusura: sabato e domenica

Poggiardo

Centro Aggregazione Giovanile, Via Pio XX, 50 – Spongano

Dal 13 al 18, dal 20 al 25, dal 27 al 30 settembre: 8.30-13

Apertura pomeridiana ore 15-18: 14, 16, 21, 23, 28, 30 settembre.

Giorni chiusura: domenica