“La Puglia ti vaccina”: a Giugno prenotazioni aperte anche per i giovani sotto i 40 anni. Ecco le date

“La Puglia ti vaccina”, il piano di vaccinazione messo in atto per combattere l’epidemia da Sars-Cov2 continua. E ora la Regione Puglia ha dato il via libera alle somministrazioni per gli under 40. È stato diffuso, infatti, il calendario delle date disponibili per la fascia di età compresa tra i 16 e i 39 anni.

Le date del mese di giugno e dove prenotarsi

Sarà possibile effettuare le prenotazioni sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, tramite il numero verde 800713931, disponibile da lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nelle farmacie convenzionate con il sistema FarmaCup.

A partire dalle ore 14.00 di giovedì 3 Giugno, sarà possibile effettuare la prenotazione per le fasce di età comprese tra il 1982 e il 1986. Chi è compreso tra i 39 e i 35 anni.

Dalle ore 14.00 di sabato 5 Giugno sarà la volta dai nati tra il 1987 e il 1991, per le fasce di età comprese tra i 34 e i 30 anni.

Dalle ore 14.00 di lunedì 7 Giugno, le prenotazioni sul sito saranno disponibili per coloro che sono nati tra il 1992 e il 1996, coloro che hanno tra i 29 e i 25 anni.

Dalle ore 14.00 di mercoledì 9 Giugno per i nati tra il 1997 e il 2001, compresi tra i 24 e i 20 anni.

Dalle ore 14.00 di Venerdì 11 Giugno, infine, per coloro che sono nati tra il 2002 e il 2005, di età compresa tra i 19 e i 16 anni.

Sia l’assessore per le Politiche per la Salute, Pierluigi Lopalco che il presidente della Regione Michele Emiliano si dicono soddisfatti per i livelli di efficienza raggiunti per quanto riguarda la capacità vaccinale e soprattutto ora che l’Aifa ha autorizzato l’utilizzo dei vaccini, dopo il via libera dell’Ema, anche sui bambini più piccoli.

Resta ferma comunque la priorità per le fasce di popolazione più anziana over 60, che non ha ancora ricevuto la prima dose.

Nel frattempo, 4mila giovani studenti maturandi hanno ricevuto la prima dose per poter affrontare gli esami e “nelle prossime settimane è prevista la vaccinazione anche per il mondo produttivo” dice ancora Emiliano, per avere la possibilità per i cittadini pugliesi di ripartire in totale sicurezza.